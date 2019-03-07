شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تفاصيل الجيل الثانى من نظارة جوجل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الجيل الثانى من نظارة جوجل سيطرح قريبًا فى الأسواق، والتى ستكون مع USB-C وقدرة 5G، وذلك وفقًا لتسريبات الصور التى تمت عبر موقع Tecnoblog للأخبار التقنية البرازيلية.



النظارة الجديدة

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، يشمل النموذج الجديد منفذ لـ USB-C للشحن محل الكابل المغناطيسى فى الجيل السابق، بالإضافة إلى استخدام تقنية LTE وبلوتوث 5.0 مع دعم الواى فاى الأسرع 802.11ac، وهذا ما سيجعله الإصدار الأول مع شريحة خلوية على متنها الكاميرا التى ستكون بدقة 32 ميجا بيكسل دقة للفيديوهات، وبسرعة 30 إطار فى الثانية.

وسيكون هذا النموذج أسرع وأسهل للشحن من السابق، ويستخدم من جانب الشركات بشكل أكثر سلاسة ونجاح.