شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات جهاز الألعاب المقبل من مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر لموقع Windows Central، أن نظام الألعاب الجديد التابع لشركة مايكروسوفت، سيطلق عليه اسم "Xbox One S All-Digital Edition"، والذى سيتم شحنه فى أنحاء العالم بأوائل مايو، مع فتح باب التقديم للطلبات المسبقة فى منتصف أبريل.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فلم يحدد بعد السعر أو التصميم، ولكن يمكن أن يكون السعر 100 دولار، وسيشمل هذا الجهاز وحدة للعبة Fortnite .

كما سيكون هذا الإصدار خاليًا من مشغل الأسطوانات وسيكون من خلال اشتراكات عبر الإنترنت، وعلى الرغم من تحسن جودة الفيديو عبر الإنترنت على مر السنين، إلا أنه لا يزال هناك بعض ممن يفضلون أقراص الألعاب، لذلك قد تحتفظ مايكروسوفت بنظام الأقراص للجيل الآخر أيضًا.