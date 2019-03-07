شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يبدأ فى عرض نتائج البحث للحلقات الفردية على تطبيق Podcasts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "ذاك رينو ويدين" مدير المنتجات بجوجل أن تطبيق Podcasts سيبدأ فى عرض نتائج البحث لحلقات فردية، وليس فقط عروض كاملة، إذ يمكنك البدء فى تشغيل حلقة مفضلة على الفور.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، أن هذه الخاصية على الرغم من أنها متاحة فقط لعدد قليل من مستخدمى جوجل Podcasts ف ى الوقت الحالى، إلا أن هذا الأمر يجب أن يكون متاحًا للجميع قبل انتهاء الأسبوع.

ولمن لا يعرف جوجلPodcasts، فهو سلسلة من الحلقات المسجلة صوتيًا المتاحة عبر مواقع الإنترنت، والتى يمكنك الوصول إليها من خلال موقع ناشر Podcasts والتطبيقات المخصصة لها على الهاتف.

كما تعهد رينو ويدين بأن ميزات أخرى ستلحق بالمدونة الصوتية قريبا، حيث تعمل الشركة على التعامل بشكل أفضل مع مستخدميها خاصة من المستمعين النهمين الذين يختارون حلقات معينة مفضلة لسماعها.