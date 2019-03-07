تكنولوجيا: شركة سويدية تسمح لك بفتح سيارتك من خلال "ابلكيشن" على الهاتف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إحدى الشركات السويدية خدمة جديدة لصناعة السيارات، من خلال تطبيق سيجعل كل شىء فى سيارتك يدار بشكل افتراضى من خلال هاتفك. ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، أطلقت الشركة تطبيق لنظام التشغيل Android و iOS بخدمات بسيطة مرتبطة بالسيارة والتحكم فيها كجزء من إستراتيجية أكبر للتعامل مع كل شيء تقريبًا من هاتفك الذكى، فسيكون هاتفك بمثابة مفتاح، يتم ضبطه بشكل فعال، إلى جانب الضغط على زجاج هاتفك. كما يمكن شراء السيارة أيضا من خلال التطبيق وليس فقط التحكم فيها بعد امتلاكها، وذلك من خلال الضغط فقط على بعض التعليمات على التطبيق مع تزويد المستخدم بالكثير من المعلومات حول السيارة وطريقة عملها، إذ تتجه الشركات حاليا فى كل مكان إلى الحلول الذكية، لتناسب تكنولوجيا الهواتف المتاحة لدى معظم المستخدمين.

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