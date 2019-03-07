شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد قتل أحد المشاة.. أوبر لن تواجه اتهامات بحادث سيارتها ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيلين هيرتسبيرج، المدعية العامة في أريزونا، إنها لم تجد شركة أوبر مسئولة جنائيًا فى الحادث، الذى وقع العام الماضى، عندما اصطدمت إحدى سيارات القيادة الذاتية متعددة الاستعمالات التابعة لأوبر وتسببت فى قتل أحد المشاة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" كانت قد نشرت رويترز أجزاء من الرسالة الموجهة من محامية مقاطعة يافاباى "شيلا بولك" فى شريط فيديو، والتى أظهرت بعض اللقطات من الحادث، ولم تعلق أوبر على الرسالة، إلا أن مكتب المدعى العام أحال القضية إلى مكتب مقاطعة ماريكوبا لمعرفة ما إذا كان السائق الاحتياطى الموجود بالسيارة فى ذلك الوقت سيواجه اتهامات.

وكانت قد ذكرت الشرطة فى تقرير من 318 صفحة أن سائقة الأمان رافايلا فاسكيز كانت تنظر للأسفل مرارا ولا تتابع الطريق، قبل نصف ثانية من صدم السيارة للضحية وهي تعبر الطريق في تلك الليلة، ولا يزال التحقيق في الحادث، فيما تستأنف أوبر بعض الاختبارات على سيارتها.