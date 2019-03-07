تكنولوجيا: شركة أبل تغير سياستها وتسمح بإصلاح أجهزة أيفون ببطاريات خارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت شركة أبل من سياستها من خلال السماح بإصلاح أجهزة الأيفون ببطاريات تابعة لجهات خارجية، حيث كانت ترفض مسبقا التصليحات على أجهزة أيفون المزودة ببطاريات غير رسمية.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، ففي عام 2018 ، ورد أن أبل استبدلت 11 مليون بطارية آيفون، وكان ذلك مدفوعًا ببرنامج استبدال البطاريات للشركة.
أما حاليا أعلنت الشركة عن أن إصلاحات البطاريات الخارجية لن يلغى تغطية الضمان، وأصبح ممكنًا بعد تعديل السياسة إصلاح الهاتف عن طريق خدمة Genius Bar، أو من جانب المنافذ المرخصة من أبل، وعند الحاجة لاستبدال البطارية، يمكن استبدالها بأخرى أصلية، رغم وجود البطارية غير الرسمية.
ولكن هناك بعض المخاوف رغم هذا القرار الجيد للعديد من المستخدمين، حيث أثار بعض التقنيين بفرنسا قلق بشأن مخاطر استخدام بطاريات غير رسمية.
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