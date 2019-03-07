كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فولكس فاجن تعرض نموذجها الاختباري لـ”بيتش باجي” كهربائي في معرض جنيف للسيارات

متابعة-سنيار: من المنتظر أن تكشف شركة Volkswagen عن نموذج اختباري لبيتش باجي كهربائي خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن النموذج الاختباري ID Buggy الجديد يعد رؤية عصرية لموديل الستينيات الكلاسيكي مع التخلي عن السقف والأبواب التقليدية، وإطلالة بخطوط تصميمية متوحشة مع عجلات ضخمة وكشافات تعمل بتقنية LED.

VW ID Buggy مدعوم ببطارية ليثيوم أيون تزود المحرك الكهربائي بقوة 150 kW ينتج 204 حصانا، بالإضافة إلى محرك كهربائي إضافي في المحور الأمامي لتنفيذ نظام الدفع الكلي مع “عمود كاردان كهربائي”.

وتعتمد سيارة فولكس فاجن الكهربائية على منصة MEB، التي تستند على محرك كهربائي خلفي، يمكن تدعيمه أيضا بمحرك على المحور الأمامي للعمل ضمن نظام الدفع الرباعي.

ولم تكشف الشركة الألمانية عن فرص الإنتاج القياسي لسيارة البيتش باجي الجديدة.