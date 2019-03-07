شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويوتا تتعاون مع اليابان لإطلاق أول مسبار للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن شراكة مع وكالة الفضاء اليابانية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) لاستكشاف القمر.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول إطلاق المهمة والهدف والجدول الزمنى خلال الأسبوع المقبل.

وقد قامت تويوتا بعمليات استكشاف فى الفضاء سابقًا عندما ساعدت فى تطوير روبوت صغير أرسل إلى محطة الفضاء الدولية، كما حققت JAXA نجاحًا مؤخرًا فى الفضاء، حيث أجرى المسبار الفضائى Hayabusa 2 اتصالًا مع الكويكب Ryugu الشهر الماضى.

واقترب المسبار غير المأهول من الكويكب لفترة وجيزة، لجمع الحطام، وتأمل الآن فى التقدم وقهر القمر.

وقال متحدث باسم JAXA: "نخطط للتعاون مع تويوتا فى مهمة استكشاف للقمر، وسنعلن عن التفاصيل فى ندوة فى طوكيو يوم الثلاثاء".

كما أكدت تويوتا خططًا للإعلان عن مشروع مشترك مع JAXA للتنقل وتطوير المسبار الفضائى، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتعد هذه المهمة هى جزء من الاهتمام العالمى المتجدد بالقمر، وتأتى بعد 50 عامًا من سير رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر.

جدير بالذكر أن الصين وروسيا والولايات المتحدة هى الدول الوحيدة التى تذهب إلى القمر على الإطلاق.