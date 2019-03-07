شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة جديدة لـ"فقاعتين "على بعد ملايين السنين الضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الفضاء الدولية ناسا صورة لمجرة غريبة بالفضاء، تم التقاطها بواسطة أحد التليسكوبات الخاصة بها.



الفقاعتين

ووفقاً لموقع chandra.si.edu ، فإن الصورة تظهر فقاعتين فى مجرة تقع على بعد ملايين السنين الضوئية من الأرض.

وأشار العلماء إلى أن تلك الفقاعات تتكون عند انهيار جزيئات المادة فى الثقب الأسود، والذى يؤدى بدوره إلى إطلاق كميات كبيرة من الطاقة قى شكل جسيمات ومجالات مغناطيسية.

وتجمع الصورة بين بيانات أشعة "إكس" من مرصد "شاندرا" للأشعة السينية فى ناسا "باللون الأرجوانى"، والبيانات البصرية من تلسكوب هابل الفضائى "باللون البرتقالى والأزرق".