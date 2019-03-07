تكنولوجيا: زي النهاردة| فيروس “مايكل أنجلو” يضرب أجهزة الكمبيوتر في ذكرى ميلاد الرسام الإيطالي الشهير

أطلق اسم “مايكل أنجلو” (ميكيلانجيلو) على هذا الفيروس بسبب نشاطه في ذكرى مولد الرسام والنحات الإيطالي الشهير (6 مارس 1475-18 فبراير 1546)، في 6 مارس 1992 و1993، الذي أصاب خلالهما أجهزة الكمبيوتر حول العالم، وذلك على الرغم من عدم وجود أي شئ في شفرة الفيروس يشير أو يرتبط بمايكل أنجلو.

ويعتبر فيروس مايكل أنجلو واحدا من أقدم فيروسات الكمبيوتر التي حظيت باهتمام إعلامي واسع النطاق، كما أنه من أوائل الفيروسات التي ساهمت في انتشار الهستيريا على نطاق واسع.

ورُصد فيروس مايكل أنجلو لأول مرة في 4 فبراير 1991 في استراليا، وتم تصميمه لإصابة أنظمة التشغيل “دوس” DOS، وهو فيروس مشابه لفيروسات “قطاع البدء” Boot Sector، التي تعمل على مستوى الـ”بيوس” BIOS، وهو نظام الإدخال والإخراج الرئيسي، المخزن على الشرائح الإلكترونية داخل الحاسب الآلي، ويستخدم في عمل تهيئة للعتاد (هاردوير) عند بداية عملية الإقلاع Booting.