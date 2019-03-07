تكنولوجيا: مؤسس أمازون على عرش الأغنى و”زوكربيرج” يتراجع ثلاث درجات

تربع جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون Amazon، على عرش قائمة أغنى رجل في العالم، في قائمة مجلة فوربس Forbes السنوية لأثرى أثرياء العالم لعام 2019، رغم العقبات التي يواجهها بسبب انفصاله مؤخرا عن زوجته، وأهمها اقتسام ثروته معها!

وحسبما ذكرت “فوربس”، فلم تتغير القائمة بشكل كبير عن العام الماضي، من حيث الأسماء التى تحتل المراكز الأولى، لكن هناك تراجع ملحوظ لبعض الشخصيات، من بينها مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج، حيث تراجع ثلاث درجات، وتقدم عليه كل من رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، مؤسس متاجر زارا Zara، والأسباني أمانسيو أورتيجا، مؤسس شركة الأزياء إنديتيكس، وكذلك لاري إليسون المؤسس المشارك لشركة أوراكل Oracle.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تضم نحو 609 مليارديرا، من بينهم 14 في المراكز العشرين الأولى بقائمة فوربس، ويأتي على رأسهم “بيزوس” ثم بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت Microsoft.