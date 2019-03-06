تكنولوجيا: علماء بريطانيون يحذرون من تداول المخدرات بين الشباب عبر مواقع التواصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العلماء فى كلية رويال هولواى بجامعة لندن، من تداول المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعى وتحولها من موقع للدردشة ومشاركات الصور والآراء إلى متجر مباشر ومركز اتصال لمروجى المخدرات وخاصة بين فئة الشباب. وأشارت الدراسة التى أجراها علماء الجامعة البريطانية إلى أن الكثير من الشباب متعاطى المخدرات اعترفوا بالدور الهام لتطبيقات التواصل الاجتماعى مثل سناب شات، فى تسهيل وتسريع عملية بيع المخدرات. وأوصت الدراسة بضرورة توعية الشباب بالمخاطر المحيطة بهم، وهو ما أصبح ضرورة "حرجة وملحة".

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