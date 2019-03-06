المقارنة الشاملة بين حاسبي XPS 15 من دل و Swift 5 من أيسر

تتنافس العديد من الشركات في سوق الحواسب المحمولة القوية، ومن بين الشركات المتنافسة دل وأيسر، إذ تنافس الشركة الأمريكية بحاسب XPS 15، فيما تنافس الشركة التايوانية بحاسب Swift 15، اللذين يشتركان في بعض الأمور، ولكن هناك بعض المزايا التي تجعل أحدهما أقوى من الآخر.

وفيما يلي نستعرض لكم مقارنة بين الحاسبين، من حيث التصميم، والأداء، وقابلية التنقل، وفي النهاية سعر كل جهاز مع المواصفات المتاحة:

التصميم

يقدم كلا الحاسبين Swift 5 و XPS 15 شاشة بقياس 15.6 بوصة، ولكن يمتاز حاسب دل بأن شاشته ذات حواف ضيقة جدًا مقارنة بحاسب أيسر، ولكن ذلك كان على حساب الكاميرا التي وضعتها دل أسفل الشاشة بشكل غير مألوف عادةً في الحواسب المحمولة.

ويمتاز حاسب XPS 15 بأن هيكله مصنوع من مزيج بين ألياف الكربون والألمنيوم، في حين صُنع هيكل حاسب Swift 5 من سبيكة من المغنزيوم والليثيوم، وهي المادة التي أهلت حاسب أيسر ليحمل لقب أخف حاسب محمول بقياس 15 بوصة وزنًا في العالم، إذ لا يتعدى وزنه عتبة الـ 998 جرامًا، في حين يزن حاسب دل 2040 جرامًا.

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ومع ذلك، يبدو حاسب XPS 15 أشد متانة من Swift 5 في اليد، كما أنه أجمل منظرًا مع تصميمه الأسود والفضي. هذا، ويمتاز الحاسبان بأنهما يقدم لوحة مفاتيح بمواصفات متقدمة من حيث سرعة النقر على المفاتيح، ولكن حاسب XPS 15 لا يتطلب الضغط الذي تتطلبه مفاتيح حاسب Swift 5. كما يمتاز الحاسبان بأنهما يدعم لوحة التتبع من نوع Microsoft Precision، ومرة أخرى يمتاز حاسب دل بأنه أكثر دقة في هذه الجزئية.

وفيما يتعلق بالاتصال والمنافذ، يقدم حاسب Swift 5 العديد من المنافذ، بما في ذلك منفذي USB-A 3.1، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB-C Gen 2. أما حاسب XPS 15 فيقدم ذات المنافذ، سوى أن منفذ USB-C الخاص به يدعم تقنية Thunderbolt 3 التي توفر سرعة نقل قدرها 40 جيجابت في الثانية، ما يجعله أيضًا متفوقًا على حاسب Swift 5.

الأداء

يستهدف كلا الجهازين المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي، ولكن يمتاز حاسب XPS 15 من دل بأنه أقوى إذ يضم معالجًا سداسي النوى من الجيل الثامن من معالجات Intel Core i7-8570H، أما حاسب Swift 5 فيضم معالجًا رباعي النوى من الجيل الثامن من معالجات Intel Core i5-8265U أو Core i7-8565U. ويضم كلا الحاسبين قرص تخزين SSD من واجهة PCIe ذات السرعة العالية.

وتأتي شاشة الحاسبين بدقة عالية، ولكن يمتاز حاسب دل عن حاسب أيسر بأنه يوفر خيارين من الدقة، الأول 1920×1080 بكسل والآخر 3480×2160 بكسل، وفي كلتا الحالتين تتمتع الشاشة بمستوى عالٍ من التباين والألوان والسطوع، أما حاسب أيسر فيقدم شاشة بدقة 1920×1080 بكسل فقط.

قابلية التنقل

ذكرنا آنفًا إلى أن حاسب Swift 5 يتفوق على حاسب XPS 15 بأنه أخف وزنًا الأمر الذي يجعله مثاليًا للتنقل، ولكن ذلك كان على حساب البطارية، التي تأتي باستطاعة 54 واطًا ساعيًا، مقارنةً باستطاعة بطارية حاسب دل التي تبلغ 97 واطًا ساعيًا، ما يعني أن بطارية الأخير تدوم زمنًا أطول من بطارية حاسب أيسر.

السعر

يتوفر حاسب Swift 5 من الشركة التايوانية بسعر 1,000 دولار أمريكي مع المواصفات التالية: Core i5، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين SSD. وبسعر 1,400 دولار أمريكي لنسخة Core i7، و 16 جيجابايت من ذاكرة “رام” و 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

أما حاسب XPS 15 فيتوفر بذات السعر مع المواصفات التالية: Core i5-8300H، و 8 جيجابايت من ذاكرة “رام” و 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين HDD. ويتدرج السعر حتى 2,900 دولارًا أمريكيًا لنسخته فائقة المواصفات: Core i9-8950H، و 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين SSD، وبطارية رسوميات من نوع GTX 1050 Ti، وشاشة بدقة 4K.