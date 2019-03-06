هونر تحقق نمواً عالمياً بنسبة 170% في 2018

هونر تصل إلى المرتبة الرابعة في سوق دولة الإمارات بزيادة 530% في حصة السوق وفق تقرير جي إف كي

أعلنت هونر Honor العلامة التجارية الرائدة في قطاع الهواتف الذكية، أنها حققت نموًا بنسبة 170 في المئة في مبيعاتها على مستوى العالم خلال عام 2018، متغلبة بذلك على اتجاه التراجع العالمي السائد الذي تشهده مبيعات الهواتف الذكية.

وأشارت الشركة إلى أن الأداء المتفوق لمبيعاتها تلقى دعمًا أساسيًا ببيعها أكثر من 10 ملايين وحدة عالميًا من هاتفها الرائد هونر 8 إكس Honor 8X منذ إطلاقه في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى بيعها أكثر من 1.5 مليون وحدة من هاتفها المتقدم هونر فيو 20 Honor View منذ إطلاقه في يناير هذا العام.

وتكشف أحدث التقارير الصادرة عن شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC أن مبيعات الهواتف الذكية تعاني من اتجاه تنازلي في جميع أنحاء العالم، وأظهرت بشكل خاص أن حجم السوق في دول مجلس التعاون الخليجي تقلص بنسبة كبيرة في العام 2018.

وبالرغم من أن سوق دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر أحد أكثر أسواق الهواتف الذكية حيوية في العالم، إلا أنه شهد انخفاضًا بنسبة 2.4 في المئة في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الرابع من العام 2018.

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ومع هذا، واستناداً إلى تقرير نشرته شركة جي إف كي، فقد تمكنت علامة هونر Honor من الصعود إلى المركز الرابع لمبيعات الهواتف الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونجحت في الاستحواذ على حصة من السوق في العام 2018 تزيد بنسبة 530 في المئة عن العام الذي سبقه.

وقال كريس سنبياغونغ، رئيس علامة هونر Honor في الشرق الأوسط: “لا ريب أن تمكن Honor من النمو في المنطقة على الرغم من التراجع الذي تشهده مبيعات كبرى العلامات التجارية الأخرى يمثل نجاحاً كبيراً يتجاوز المعتاد”.

وأضاف “نشعر بسعادة بالغة حين نرى هذه العلامة التجارية تحقق مبيعات باهرة على الصعيدين العالمي والمحلي، ويسرنا خصوصاً أن تتمكن Honor بابتكاراتها المبدعة من استقطاب اهتمام الجيل الشاب في دولة الإمارات، وهم المعروفون بأنهم لا يرضون إلا بأحدث التقنيات وأفضلها. ونحن نثق أن هذا النمو يعود إلى المزايا المتقدمة لأجهزتنا وأسعارها المناسبة واستراتيجيتنا الفعالة على مستوى التسويق والتوزيع”.

وفي إطار سعي Honor إلى الارتقاء بالمعايير السائدة، تستفيد من قدرات الأبحاث والتطوير الواسعة التي تقدمها لها شركتها الأم هواوي، فهي تشمل 16 مركزاً عالمياً للأبحاث والتطوير يعمل فيها أكثر من 80 ألف متخصص يكرسون جهودهم للأبحاث والتطوير، وأثمر ذلك عن منح الشركة 74307 براءة اختراع حتى اليوم.

وأوضح كريس كلامه قائلًا: “لا تتوانى Honor عن بذل أي جهد في سبيل المحافظة على مكانتها في صدارة التقدم التقني والابتكار، فهي تتمسك بالجودة العالية والابتكار كمحور رئيس من استراتيجية أعمالها. ولهذا نخصص 10 في المئة من إيرادات مبيعاتنا كل عام لتمويل الأبحاث والتطوير ما يجسد جهودنا المتواصلة في تطوير تقنياتنا”.

وتكشف أحدث الأرقام التي نشرتها شركة أبحاث السوق الرائدة في الصين سينو Sino Market Research بأن Honor تفوقت على جميع العلامات التجارية الأخرى في قطاع الهواتف الذكية خلال العام 2018 على صعيدي حجم المبيعات والعائدات، إذ وصل عدد الأجهزة التي شحنتها خلال العام 2018 إلى نحو 55 مليون وحدة، وارتفعت إيراداتها إلى أكثر من 12 مليار دولار أمريكي.

وتواصل Honor جهودها للارتقاء بالمعايير وتقديم أقوى المزايا الرائدة بتكلفة مناسبة، ما يشكل جوهر قصة أنجح العلامات التجارية في هذا القطاع، إذ تجسد هواتف Honor الذكية، التي تتضمن مجموعة من أقوى المزايا المتطورة وتتوفر بألوان حيوية جذابة وتتمتع بأداء فائق، قفزة تقنية مذهلة نحو المستقبل دون أن تغفل عامل الجمال والأناقة الشبابية.