تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق إصدارات جديدة من الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد اليوم عن خطط العملاق الكوري لإطلاق مزيد من الإصدارات من الهواتف الذكية المميزة بتصميم قابل للطي خلال الفترة القادمة.

لم يمضي الكثير من الوقت على إعلان سامسونج عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold، إلا أن تقرير جديد من بلومبرغ أكد على خطط سامسونج لإطلاق اثنان من الهواتف الذكية القابلة للطي التي تأتي بتصميم مختلف كلياً عن إصداراها الأول.

أيضاً في الوقت الذي يأتي فيه هاتف Galaxy Fold بشاشة تحاكي الجهاز اللوحي عند تمديد الجهاز، إلا أن الإصدار القادم من سامسونج سيتبنى تصميم يحاكي هاتف هواوي القابل للطي Mate X، حيث تقدم سامسونج الإصدار القادم بشاشة ذات حجم أكبر يمكن تدويرها.

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بينما تشير تسريبات أخرى إلى أن التصميم الجديد في الهواتف القابلة للطي المقدمة من سامسونج سيحاكي تصميم هاتف لينوفو القادم Motorola RAZR، على أن يتم إطلاق هذا الإصدار في نهاية 2019 أو في بداية 2010.

يذكر أن هاتف Galaxy Fold ينطلق للبيع في شهر أبريل، بينما تستمر سامسونج في تطوير الإصدارات القادمة بمميزات وتصميم مختلف.

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