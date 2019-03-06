الإعلان رسميًا عن الهاتف Meizu Note 9 مع كاميرا بدقة 48MP وشاشة +FullHD بحجم 6.2 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة Meizu على التشويق للهاتف Meizu Note 9 منذ فترة طويلة نسبيًا، والأن قامت الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف. ويأتي الهاتف Meizu Note 9 الجديد مع كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل وقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، مما يجعله أول هاتف ذكي من قبل الشركة الصينية يضم قطعًا في الشاشة.

الهاتف Meizu Note 9 الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675 بتردد 2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. للآسف، يبدو أنه لا يوجد هناك منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD، لذلك لا يمكنك زيادة الذاكرة التخزينية للهاتف.

كما سبق وأشرنا، الهاتف Meizu Note 9 الجديد يضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانوية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق من أجل الصور المضببة الخلفية مع العلم بأن بالكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.7. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 20 ميغابكسل.

وتشمل المواصفات الأخرى للهاتف مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Meizu Note 9 الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Flyme 7.2 التي تأتي بمجموعة من الميزات التي تهدف لتعزيز أداء الجهاز أثناء اللعب مثل Hyper Gaming و Game Mode 3.0.

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الهاتف Meizu Note 9 سيكون متوفرًا للشراء في اليوم 11 مارس بسعر 210$ لنسخة 4GB/64GB، وبسعر 240$ لنسخة 6GB/64GB، في حين تم تسعير نسخة 4GB/128GB بنحو 280$. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق والأبيض.