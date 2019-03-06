سامسونج بدأت فعلا بشحن هواتف Galaxy S10 المطلوبة مسبقًا لبعض العملاء

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بقبول الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S10 منذ اليوم 21 من شهر فبراير الماضي ووعدت بتسليم هذه الطلبات المسبقة للعملاء بحلول اليوم 8 مارس. ولكن بعض المشترين المحظوظين حصلوا على طلباتهم مبكرًا لأن الشركة الكورية الجنوبية قامت فعلاً بشحن بعض الطلبات.

تلقى بعض العملاء الذين طلبوا Gaalxy S10 و Galaxy S10e و +Galaxy S10 مسبقًا إشعارًا من سامسونج مفاده أنه تم بالفعل شحن طلباتهم المسبقة. ومن المتوقع أن يكون بعض العملاء قد تسلموا طلباتهم المسبقة يوم أمس، في حين ينبغي أن تصل معظم الطلبات المسبقة للعملاء اليوم. وفي كلتا الحالتين، ستكون شركة سامسونج قد شحنت الطلبات المسبقة لهؤلاء العملاء قبل بضعة أيام من الموعد المتوقع في البداية.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في طلب هواتف Galaxy S10 مسبقًا، فسوف يكون بإمكانهم شراء هذه الهواتف يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 8 مارس من خلال المتاجر الفعلية أو من خلال المتاجر الإلكترونية. تحقق من إستعراضنا السريع لهواتف Galaxy S10 الثلاثة الجديدة إذا كنت تخطط لشراء واحد منهم.

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