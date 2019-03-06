سامسونج تعلن رسميًا عن إتفاقية شراكة مع الشركة المطورة لتطبيق Calm

فاطمة أيت طالب - دبي - كان Calm من بين أفضل التطبيقات على متجر iTunes App Store في العام 2017 ولم يظل نجاح هذا التطبيق غير مرئي بالنسبة لشركة سامسونج، والدليل على ذلك هو أن الشركة الكورية الجنوبية أعلنت للتو من خلال بيان صحفي عن شراكة مع هذه المنصة الصحية لجلب برامج التأمل والنوم إلى تطبيق Samsung Health.

عملية الإعداد تبدأ من أيقونة التأمل في تطبيق Samsung Health. بعد ذلك، عليك إنشاء حساب مع Calm إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، وستحصل على جميع الميزات المصممة للمساعدة في تقليل التوتر وتحسين النوم. تمتد التجربة إلى الساعة الذكية Galaxy Watch Active وستطلق وتوقف جلسات التأمل وتتبع مستويات التوتر.

ووفقا لـ Alex Will، والذي يشغل منصب رئيس مكتب الإستراتيجيات في شركة Calm، فقد أوضح أنه يتم تحميل الطبيق من قبل أكثر من 100 آلف مستخدم جديد كل يوم. ومع ذلك، لا توجد بيانات عامة حول عدد المشتركين الفعليين في التطبيق بعد إنتهاء الفترة التجريبية التي تمتد لـ 7 أيام، لأنه بعد إنتهاء هذه الفترة التجريبية يتم مطالبتك بدفع 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 300 دولار إلى الأبد. وبمجرد تسجيلك، لا يكون بمقدورك حذف حسابك، حتى لو لم تكن تدفع مقابل الخدمات التي يتيحها التطبيق.