بالفيديو والصور: لا داعي لحمل هاتفك بعد اليوم

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الأداة الجديدة، Nubia Alpha، تعتمد في عملها على نظام التشغيل أندرويد وتحاول تقديم خاصية لطالما كانت الهدف المنشود بالنسبة إلى كثير من رواد الخيال العلمي وشركات الأجهزة الإلكترونية حول العالم؛ وذلك بأن تكون ساعة ذات شاشة مرنة تعمل بتقنية OLED.
الساعة تضم أيضاً كاميرا خاصة بالصور الذاتية Selfies، وهي تقدم خدمات التحكم بالهاتف الذكي وتشغيل الموسيقى.. الشركة المصنعة أكدت أنها ستطرح هذه الساعة في الصين قبل نهاية العام الحالي، لكنها لم تتطرق إلى أي من المواصفات التقنية الأخرى لهذه الساعة.
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