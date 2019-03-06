تكنولوجيا: فرشاة أسنان ذكية تتعلم عاداتك وتنبهك بالأماكن الأكثر حاجة للتنظيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة أمريكية فرشاة أسنان ذكية لتحسين النظافة الشخصية لمستخدميها، إذ تتصل الفرشاة عبر البلوتوث بتطبيق على الهواتف الذكية، والتى تستخدم الذكاء الاصطناعى ومزيجًا من المستشعرات لمعرفة أماكن الأسنان وكيفية تحسين طريقتها.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يطلق على هذه الفرشاة اسم Genius X، ويمكنها تزويد العملاء ببيانات دقيقة عن الأسنان التى يتم إهمالها، والأخرى التى يتم الضغط عليها بشدة.
وتسمح الجيروسكوبات ومقاييس السرعة داخل فرشاة الأسنان بالكشف عن التغييرات الطفيفة بها.
وقال البروفسور رالف روسلر من جامعة التكنولوجيا الرقمية لطب الأسنان فى لوكسمبورج: "كل مريض فريد، لذلك نحن نبحث عن حلول تتكيف مع الفرد، وتمنح هذه الفرشاة المرضى تجربة تنظيف ممتازة، دون الحاجة إلى تغيير طريقة تنظيفهم لتحقيق أفضل نتيجة لصحة الفم، وهذا يجعله إنجازًا حقيقيًا".
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