تكنولوجيا: LA VOITURE NOIRE سيارة فاخرة بسعر 19 مليون دولار من BUGATTI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت BUGATTI عن أغلى السيارات في العالم LA VOITURE NOIRE التي تنطلق بتصميم فاخر وسعر إستهدف فئة محددة من المستخدمين.

قامت شركة BUGATTI ببيع أغلى سيارة في العالم LA VOITURE NOIRE التي أعلن عنها مؤخراً والتي أطلقت في إصدار واحد مميز باللون الأسود، والتي تقوم على نظام Chiron، كما صممت من ألياف الكربون، مع مواد فاخرة جداً في كل جزء من السيارة.

ولقد صممت السيارة عبر Jean Bugatti لتكون حصرية على مستخدم واحد فقط، حيث تم شراء السيارة عبر أول عميل عرضت عليه السيارة من قاعدة عملاء BUGATTI، ممن تجذبهم السيارات واليخوت أو الطائرات التي صممت حصرياً لهم.

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يذكر أن شركة Bugatti على يقين أن هناك الكثير من عملاء الشركة ممن تجذبهم السيارات الحصرية التي تصمم لهم بأي تسعير، وهو السبب الرئيسي في إطلاق سيارة LA VOITURE NOIRE بسعر 19 مليون دولار، والتي تأتي بين نماذج أخرى صممت من الشركة بتسعير مرتفع، حيث يأتي من بينها سيارة Divo التي جاءت بسعر 5.7 مليون دولار إلا أن الشركة إستطاعت أن تبيع الفعل 40 سيارة فور الإعلان عنها.

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