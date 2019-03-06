تكنولوجيا: عدد الطلبات المسبقة لـ Galaxy S10 يوحي بانخفاض في مبيعات سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة Galaxy 10 مؤخرًا والتي تُعد باهظة الثمن بعض الشيء. وقد بدأت الشركة بالفعل باستقبال الطلبات المسبقة لهواتف هذه المجموعة، ولكن على ما يبدو، فإن أعداد الطلبات توحي بأن هناك انخفاض في المبيعات.

بالتأكيد لايزال الوقت مبكرًا لكي نحدد ما إذا كانت شركة سامسونج ستواجه انخفاض في المبيعات مع هذه المجموعة أم لا، ولكن من المرجح جدًا أن تعاني الشركة من نفس المعناه التي عانتها شركة أبل في العام الماضي.

ووفقًا لجريدة Korea Herald، فقد بلغ عدد الطلبات المسبقة لمجموعة Galaxy S10 في اليوم الأول حوالي 140 ألف. وبالمقارنة مع مجموعة Galaxy 9، بلغ عدد الطلبات المسبقة لمجموعة Galaxy 9 في اليوم الأول حوالي 180 ألف، وسجل هاتف Note 9 وحده 200 ألف طلب مسبق في اليوم الأول من تلقي الشركة للطلبات المسبقة له.

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بالطبع لا يعتبر رقم 140 ألف سيء على الإطلاق، ولكن بالمقارنة مع نمو الشركة خلال السنوات الماضية، يمكننا القول إن الشركة قد تواجه انخفاض في المبيعات.

ولكن لايزال هناك امل للشركة خصوصًا مع هاتف Galaxy Fold ودعم شبكة الجيل الخامس القادم مع Galaxy S10.

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