الإعلان عن USB4 مع معدل نقل بيانات يبلغ 40Gbps، ويستند على Thunderbolt 3

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Intel و USB-IF عن الجيل التالي من الكابلات والذي يحمل إسم USB4. ووفقا للمواصفات، فهذا المعيار الجديد سيضاعف معدل نقل البيانات إلى 40 جيجابت في الثانية. مع هذا القدر الكبير من الإنتاجية، يمكن للكابل الواحد التعامل مع الكثير من البيانات المتدفقة إلى الشاشة. يمكن لكابل USB 4 الجديد تشغيل شاشاتين بدقة 4K مع معدل تحديث يبلغ 60Hz، على سبيل المثال لا الحصر.

المعيار USB 4 ليس معيارًا جديدًا تمامًا، فهو يستند على Thunderbolt 3، وقد ساهمت Intel فقط في جلبه إلى مجموعة USB وجعله متوفرًا للجميع من دون ترخيص. سيظل USB4 متوافقًا تمامًا مع المعايير القديمة USB 2.0 و USB 3.2. ومع ذلك، خذ بعين الإعتبار أنك بحاجة إلى كابل مرخص له نقل البيانات بمعدل 40 جيجابت في الثانية لبلوغ السرعة القصوى. نحن نتحدث فقط عن الكابلات التي تملك الموصل USB-C في كلا الجانبين، لأن كابلات USB-A لا تملك العدد الكافي من الموصلات، ولا حتى كابلات USB3.

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تستخدم شركة آبل في الغالب Thunderbolt، ولكن تعمل شركة Intel مع مايكروسوفت لضمان الدعم الخالي من المشاكل على حواسيب Windows 10، كما أنها لم تنسى حواسيب Linux. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك الآن أكثر من 50 شركة تشارك حاليًا في المراحل النهائية من شهادة USB4، والتي سيتم إطلاقها في منتصف هذا العام. ونظرًا إلى إنه تم الإعلان عن USB 3.2 في العام 2017 ولم يتم بعد تبنيه على نطاق واسع، فإن USB4 على الأرجح سيستغرق بضع سنوات قبل أن يصل إلى أيدي المستهلكين.