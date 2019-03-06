الطلبات المسبقة على Galaxy S10 في كوريا الجنوبية ليست ناجحة بقدر Galaxy Note 9

فاطمة أيت طالب - دبي - تراهن شركة سامسونج كثيرًا على سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة، ولكن أرقام الطلبات المسبقة في كوريا الجنوبية فشلت في بلوغ مستوى التوقعات. ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية Korea Herald، فيبدو أنه تم طلب 140 آلف وحدة فقط من هواتف Galaxy S10 و Galaxy S10e و +Galaxy S10 في كوريا الجنوبية خلال اليوم الأول.

تخطط سامسونج لإطلاق الهاتف Galaxy S10 5G في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين من المتوقع أن يصل الهاتف Galaxy Fold في منتصف شهر مايو. وقال المتخصصين في القطاع أن المستهلكين ينتظرون الآن لرؤية كيف سيتكشف المشهد بأكمله قبل إتخاذ قرار شراء هاتف ذكي.

لوضع 140 آلف وحدة في المنظور، فقد تم حجز 180 آلف وحدة من هواتف Galaxy S9 في اليوم الأول بعد فتح باب تقديم الطلبات المسبقة في العام الماضي، في حين تم طلب 200 آلف وحدة من Galaxy Note 9 مسبقًا في اليوم الأول عندما تم عرضه للطلب المسبق في شهر أغسطس الماضي.

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قد يكون إنتظار الهاتف القابل للطي Galaxy Fold أو Galaxy S10 5G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس أحد أسباب عدم الإهتمام بهواتف Galaxy S10 الثلاثة المذكورة آنفا، ولكن أحد الأسباب المعقولة هو إرتفاع سعر Galaxy S10 مقارنة بالسلف السابق.