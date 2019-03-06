الوضع الليلي ” Dark Mode ” يصل رسميًا لتطبيق Facebook Messenger

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت الفيسبوك أنها تعمل على الوضع الليلي ” Dark Mode ” لتطبيق Facebook Messenger في شهر أكتوبر من العام الماضي، وفي نهاية الأسبوع الماضي، سمحت الشركة لبعض المستخدمين بالوصول إلى هذا الوضع من خلال إستخدام أيقونة الهلال. الآن، أعلنت الفيسبوك رسميًا عن وصول الوضع الليلي إلى تطبيق Facebook Messenger.

يمكن الوصول إلى هذا الوضع على تطبيق Facebook Messenger حاليًا عن طريق إرسال أيقونة الهلال في محادثة. بعد ذلك، يمكنك التوجه إلى قائمة الإعدادات لتشغيله. ومع ذلك، قالت الفيسبوك أن هذه الطريقة سيتم العمل بها لفترة محدودة فقط، لذا قد لا تتمكن من تفعيل هذه الميزة في المستقبل بإستخدام أيقونة الهلال.

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الوضع الليلي متوفر لكل من مستخدمي الأندرويد و iOS، وإذا لم يتم تفعيل هذا الوضع بإستخدام أيقونة الهلال، فتأكد من أنك تستخدم الإصدار الأحدث من تطبيق Facebook Messenger. وقالت الفيسبوك أنها ستقوم بتوفير الوضع الليلي في الإعدادات لجميع المستخدمين في ” الأسابيع المقبلة “.