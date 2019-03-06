فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت الفيسبوك أنها تعمل على الوضع الليلي ” Dark Mode ” لتطبيق Facebook Messenger في شهر أكتوبر من العام الماضي، وفي نهاية الأسبوع الماضي، سمحت الشركة لبعض المستخدمين بالوصول إلى هذا الوضع من خلال إستخدام أيقونة الهلال. الآن، أعلنت الفيسبوك رسميًا عن وصول الوضع الليلي إلى تطبيق Facebook Messenger.
يمكن الوصول إلى هذا الوضع على تطبيق Facebook Messenger حاليًا عن طريق إرسال أيقونة الهلال في محادثة. بعد ذلك، يمكنك التوجه إلى قائمة الإعدادات لتشغيله. ومع ذلك، قالت الفيسبوك أن هذه الطريقة سيتم العمل بها لفترة محدودة فقط، لذا قد لا تتمكن من تفعيل هذه الميزة في المستقبل بإستخدام أيقونة الهلال.
الوضع الليلي متوفر لكل من مستخدمي الأندرويد و iOS، وإذا لم يتم تفعيل هذا الوضع بإستخدام أيقونة الهلال، فتأكد من أنك تستخدم الإصدار الأحدث من تطبيق Facebook Messenger. وقالت الفيسبوك أنها ستقوم بتوفير الوضع الليلي في الإعدادات لجميع المستخدمين في ” الأسابيع المقبلة “.
كانت هذه تفاصيل خبر الوضع الليلي ” Dark Mode ” يصل رسميًا لتطبيق Facebook Messenger لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.