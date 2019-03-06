تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Samsung Galaxy A60

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت سامسونج فعلاً بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy A30 و Galaxy A50، ولكن هناك المزيد من أعضاء هذه السلسلة القادمون في الطريق. وواحد من هؤلاء هو Galaxy A60، ولكن من الواضح أن Galaxy A70 و Galaxy A40 قدمان في الطريق كذلك.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يسلط الضوء على الهاتف Galaxy A60. وفي حالة إذا كان هذا التسريب حقيقيًا، فهذا يعني بأن الهاتف Galaxy A60 سيضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي على شكل قطرة ماء من أجل الكاميرا الأمامية.

وبالإضافة إلى ذلك، هذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. وفي الخلف ستكون هناك ثلاث كاميرات بحيث ستضم الكاميرا الأساسية مستشعر بدقة 32 ميغابكسل، في حين ستضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 8 ميغابكسل والكاميرا الثالثة مستشعر بدقة 5 ميغابكسل لإستشعار معلومات العمق من أجل إلتقاط الصور المضببة الخلفية.

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وفيما يخص الذاكرة العشوائية، فقد كشف لنا هذا التسريب الجديد بأن الهاتف Galaxy A60 سيضم 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB من الذاكرة الداخلية. وسيتم تزويد الهاتف Galaxy A60 كذلك بالمعالج Snapdragon 6150، وببطارية بسعة 4500mAh، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie مع واجهة One UI.