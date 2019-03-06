شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الروسية ترفض دعم مشروع إطلاق أثقل صاروخ فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت الحكومة الروسية تقديم أى تمويل أو دعم لصالح برنامج تصميم أثقل صاروخ فى العالم، والذى كان من المقرر أن تطلقه وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس.

وقال مصدر من قطاع صناعة الصواريخ الفضائية الروسية لوكالة "نوفوستى" الروسية ان الحكومة رفضت دعم مشروع تصميم الصاروخ فائق الثقل الذى طرحته كوسموس، مؤكدا ضرورة تغيير المشروع الذى وضعته وكالة الفضاء الروسية، لكى تدعمه الحكومة، حيث تم اكتشاف بعض القصور.

وكانت وسائل الإعلام قد أعلنت أن روسيا من المقرر أن تطلق الصاروخ "ينيسيه" فائق الثقل القادر على نقل 88-103 أطنان من الحمولة إلى المدار الأرضى المنخفض عام 2028، من قاعدة "فوستوتشنى" الفضائية الروسية، بينما ينطلق صاروخ "دون" فائق الثقل الذى يستطيع حمل 125-130 طنا عام 2029.