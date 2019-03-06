اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على بعض المدن:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 8

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 7

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10