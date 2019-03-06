شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي Mate X يفوز بجائزة “GLOMO” لأفضل جهاز اتصال محمول جديد في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسبانيا، برشلونة، فبراير 28، 2018: أعلنت هواوي عن فوز هاتفها Mate X Foldable 5G بجائزة GSMA المرموقة "أفضل جهاز اتصال محمول في MWC 2019"، حيث تم منح هذه الجائزة نظراً لعدة عوامل منها المفصل الميكانيكي علي شكل Falcon Wing، تزويد الهاتف بتكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات، أسلوب التفاعل المبتكر بين المستهلك والهاتف الذكي و تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي Huawei SuperCharge.

منحت اللجنة المنظمة للحدث GSMA هذه الجائزة المرموقة لهواوي Mate X Foldable 5G الذي سيتم طرحه قريباً بالأسواق العالمية، حيث أن هذه الجائزة تمثل أعلى درجات التقدير على صعيد تكنولوجيات المستقبل الرائدة. هذا وقد فازت هواوي في أول الأسبوع الحالي بالمؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019 ببرشلونة بعدد من جوائز الـ GSMA GLOMO وهو ما تضمن جائزة "أفضل هاتف محمول لعام 2019" لهاتفها المتميز HUAWEI Mate 20 Pro.

وقد صرح السيد "جون هوفمان" – الرئيس التنفيذي لشركة GSMA - - قائلاً " تهانينا القلبية لكافة الفائزين والمرشحين لجوائز GSMA’s GLOMO لعام 2019. فجوائز الـ GLOMO تعد شهادة واضحة تعكس الابتكار غير المسبوق والإبداع المذهل الذي يشكل صناعتنا ككل. لعله إنجاز حقيقي أن يتم اختياركم من قبل لجان التحكيم الموقرة. المحكمين الخاصة بمنح الجوائز. نتوجه بخالص الشكر لكافة المشاركين والحكام والرعاة والشركاء لدعم 2019 GLOMO’s.

وعلى صعيد آخر، صرح حكام GSMA " لقد كان هذا العام من أكثر السنوات إثارة وتنافسية فيما يتعلق بجائزة " أفضل جهاز اتصال محمول في MWC 2019" وهو ما بدى جلياً في القوائم النهائية المؤهلة للجائزة. فوسط مجموعة من الهواتف المتميزة، شعر الحكام أن Huawei Mate X كان الأكثر ابتكاراً بل أنه ساهم في دخول الهواتف المحمولة في عصر جديد حيث جمع الهاتف بين شاشة قابلة للطي وجاء مدعوماً بتكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات وهو ما أبهر الحكام في جائزة شديدة التنافسية.





Kevin Ho (Left), John Hoffman (Right)

وقد صرح "كيفين هو" رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بشركة هواوي "أتوجه بخالص الشكر بالنيابة عن فريق العمل بشركة هواوي لشركة GSMA وبخاصة السيد "جون هوفمان" رئيسها التنفيذي وفريقه لمنحنا هذه الجائزة المرموقة. فنحن ممتنون وفخورون للغاية. لقد شهد هذا العام دخول تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات في الهواتف والشبكات والرقائق – جميعهم الآن متاحون بالأسواق. فعام 2019 هو العام الذي شهدنا فيه التحول في طرق الاتصال من خلال توفير إمكانيات جديدة ومذهلة لحياتنا. أشكركم مرة أخرى."

يعد هواوي Mate X أسرع هاتف ذكي قابل للطي في تقنية الجيل الخامس من الاتصالات، بالإضافة أن الهاتف يعد أول جهاز اتصال يربط المستهلكين بالحياة الذكية معتمداً علي تقنية الجيل الخامس من الاتصالات ومزود بمفصل ميكانيكي علي شكل Falcon Wing. يُعتبر هواوي Mate X هاتف ذكي وجهاز لوحي مدمجين في جهاز واحد، حيث أنه يعد أول هاتف يحتوي علي رقاقة Balong 5000 بتقنية 7nm، أسرع رقاقة اتصال متعددة الأنماط تدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات.

كما أن الهاتف يأتي مزوداً ببطارية عالية الكثافة بحجم 4500 ميلي أمبير وتدعم أسرع تقنية شحن من هواوي Huawei Supercharge بقوة 55 واط، وهذا ما يلبي احتياجات عصر الجيل الخامس من الاتصالات. هذه التكنولوجيا الرائدة حولت طريقة الاستخدام الاعتيادية للهواتف المحمولة الي طرق جديدة ومتطورة لتفاعل أكثر ذكاء بين المستهلك والهواتف الذكية ، وهذا ما أدي الي استكشافات مبتكرة في صناعة الهواتف الذكية.

تستثمر هواوي أكثر من 10٪ من إيرادات السنوية في قطاع البحث والتطوير كل عام. خلال عام 2018، استثمرت الشركة 15 مليار دولار أمريكي في مجال البحث والتطوير وحصلت على 87،805 براءة اختراع رسمية. توفر هواوى اقوى وافضل حلول 5G في العالم، حيث تحتل شركة هواوى المركز الخامس في العالم وفقًا لتصنيف المفوضية الأوروبية للاستثمارات الصناعية الخاصة بمجال البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي لعام 2008. الاستثمار المستمر في مجال البحث والتطوير للتكنولوجيا الأساسية هو السبب الرئيسي لظهور منتجات هواوى الثورية، حيث تجاوزت شحنات هواوي العالمية للهواتف الذكية 200 مليون وحدة خلال عام 2018 ، محققة نموًا إجماليًا استثنائي يصل الى 66 مرة خلال ثماني سنوات متتالية.

أشادت العديد من أهم وسائل الإعلام العالمية بهاتف هواوى Mate X بمجرد إطلاقه. حتى الآن ، حصل الهاتف على 30 جائزة من مختلف البلدان مواقع. عديد من المواقع مثل Trusted Reviews و British technology site و US technology أشادت به كأفضل هاتف ذكي خلال فاعليات مؤتمر MWC 2019. وقال توماس هاسون ، المحلل فى موقع Forrester لصحيفة فاينانشال تايمز إن الظهور القوى لهاتف هواوى Mate X ما هو ألا دليل على ريادة شركة هواوي في الابتكار التكنولوجي.

انطلاقاً من قيم الشركة التي تضع عملائها على رأس اولوياتها، تلتزم هواوي بتوفير افضل الحلول الذكية التب تناسب مختلف أنماط الحياة الرقمية. مع ظهور تقنية ال جيل الخامس من الاتصالات 5G ، تعتبر شركة هواوى واحدة من الشركات القليلة التي لديها القدرة الكاملة على تطوير مجموعة متكاملة من منتجات 5G وتقديم تجربة مستخدم استثنائية.

والجدير بالذكر، أن خلال المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019 المُقام في مدينة برشلونة، كشفت شركة هواوى عن هاتف HUAWEI Mate X ، أول هاتف قابل للطي في الشركة بتكنولوجيا 5G وهواوى MateBook X Pro و MateBook 14 و MateBook 13 فضلاً عن هواوى 5G CPE Pro.