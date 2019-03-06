شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق نسخة جديدة كلياً من MateBook X Pro خلال مشاركتها المتميزة بفاعليات المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019، أطلقت هواوي النسخة الأكثر تطوراً من حاسبها MateBook X Pro، الذ يعيد تعريف صناعة الحواسب بمواصفات ومزايا فئة الحواسب الرائدة، والتي تتضمن كل من تصميم عصري ومبتكر يضفي المزيد من الذكاء، وبفضل الأداء المتميز والقوي الذي يتمتع به الحاسب، يقدم حاسب هواوي MateBook X Pro كافة حلول الاتصال التي من شأنها أن تأخذ فئة الحواسب الرائدة الي مستوي متطور ومتقدم في صناعة الحواسب المحمولة.

وصرح "وانج ينفينج" – رئيس قطاع الحواسب الشخصية والأجهزة اللوحية بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك "كحاسب شخصي رائد ومتطور يتمتع بتصميم نحيف للغاية، يمثل حاسب هواوي MateBook X Pro الجديد كلياً التصميم الفريد ذو الحرفية الفائقة التي قامت بها هواوي. تزويد حاسب هواوي الجديد بطفرات تقنية متطورة المتمثلة في الشاشة التي تعمل باللمس وبخاصية FullView، معدل منخفض من استهلاك الطاقة، الأداء القوي وكافة حلول الاتصال تمكن المستهلك من مواصلة قدرته الإنتاجية في أي مكان وفي أي وقت."

وأضاف "ينفينج"، "أن سلسلة حواسب MateBook X Pro تعتمد علي معايير أساسية مثل التصميم الفريد من نوعه والتكنولوجيا المبتكرة والذكية وحاسب هواوي MateBook X Pro هو خير دليل علي هذه المعايير، حيث أنه يعد أفضل حاسب متنقل صممته هواوي حتي وقتنا هذا مناسب لكافة الاستخدامات يجمع بين الأداء القوي والتصميم الجذاب، ونحن متحمسون لطرحه بالأسواق العالمية."

شاشة FullViewفائقة الأبعاد لتجربة مشاهدة خيالية

يتمتع MateBook X Pro بشاشة عرض كاملة FullView فائقة الأبعاد بحجم 13.9 بوصة تمثل نسبة 91% من حجم هيكل الحاسب وهذا يعني أن الحاسب يظهر بشكل يكاد أن يكون معدوم الحواف، بجانب عمل شاشة الحاسب باللمس ب 10 نقطة وطبقة مضادة للبصمة مع نوع الشاشة 3K LTPS مع معدل وضوح يقدر ب 3000 x 2000، وهذا يمنح المستخدم تفاصيل أوضح وألوان ساطعة لمشاهدة صور عالية الدقة مع مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة 4K. كما أن الحاسب يأتي بوزن 1.33 كجم فائق الخفة وذو اداء سريع وسلس مقدماً للمستخدمين تجربة استخدام مثالية في القيام بمهامهم العملية والترفيهية.

أداء فائق يؤدي لأقصي مستويات الإنتاجية

يأتي MateBook X Pro بخيارين بالنسبة للجيل الثامن من معالجات شركة "انتل" الشهيرة - Intel® Core™ i7-8565U أو Intel® Core™ i5-8265U مع بطاقة رسومات من نوعNVIDIA GeForce MX250 بحجم 2 جيجابايت من نوع GDDR5 VRAM، وذلك لتوفير تجربة تشغيل مميزة واداء قوي. يحتوي MateBook X Pro علي مكبرات صوت و ميكروفونات رباعية الصوت تستطيع تميز تفاعلات الصوت الذكية عن بُعد حتى مسافة 4 أمتار لضمان إجراء مكالمات جماعية طويلة المدى وتقنية دولبي اتموس الصوتية من اجل خلق تجربة السينمائية متحركة.

كافة الحلول الذكية للتواصل باستمرارية فائقة

يتمتع MateBook X Pro بالإصدار الثالث من ميزة HUAWEI Share 3.0 OneHop، التي تعد ميزة ثورية في نقل الملفات لاسلكياً بين حواسب هواوي التي تعمل بنظام تشغيل Windows والهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل Android، حيث أن هذه الميزة ليست مقتصرة علي نقل الصور ومقاطع الفيديو، لكن الجديد هو نقل جميع أنواع الملفات أية كان نوعها.

الجدير بالذكر، أن هواوي مستمرة في التزامها بتصميم حواسب شخصية عالية الإمكانيات والمواصفات بتقديم كافة الحلول الذكية التي توصلت اليها، حيث ستستمر هواوي في تقديم الابتكارات الرائدة للهواتف الذكية في الحواسب الشخصية، وذلك لتحسين تجربة الاستخدام بتمكين المستخدم من الاستمتاع بحرفية التصميم، الابتكار والتكنولوجيا الذكية التي دائماً تُقدم في المنتجات الرائدة التي تصممها هواوي.