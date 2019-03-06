شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: كويكبان يمران بالقرب من الأرض بسرعة 20 ألف ميل فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، إن كوكب الأرض شهد ظاهرة مثيرة مساء أمس الثلاثاء، حيث مر كويكبان بالقرب بعض الشىء من الأرض.
ووفقاً لصحيفة THE SUN ، فإن سرعة الكويكبات كانت تقدر بنحو 20 ألف ميل فى الساعة، وهو لم يكن يمثل أى خطورة تماما مثل حدوث انحرافات او اصطدام بالكوكب ، حيث إن مسارهما ليس تصادميا مع الأرض.
ويطلع على احد الكويكبين اسم "2019 DC"، ويبلغ قطره 30.5 متر، ما يجعله كبيرا كمبنى مكون من 11 طابقا، يتبعه مباشرة كويكب "2019 DL1"، وهو بحجم كويكب "2019 DC"، وكان على مقربه من 38 مليون كيلو متر.
وتقول ناسا إنها لا تعرف أى كويكب أو مذنب يقع حاليا فى مسار تصادمى مع الأرض، "لذلك فإن احتمال حدوث تصادم كبير، لايزال مجهول".
وأضافت الوكالة: "حتى الآن لا نرجح أن كويكبات ستضرب الأرض فى أى وقت أو حتى خلال مئات السنوات القادمة، وحتى إن اصطدمت بكوكبنا، فإن الكويكبات بهذا الحجم لن تمحو الحياة".
وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية فإن "الكوارث العالمية" لن تحدث إلا عندما تتحطم أجسام يزيد قطرها عن 1000 متر، على سطح الأرض.
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