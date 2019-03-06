البحوث الفلكية: أول يوم في شهر رمضان الأقل في عدد ساعات الصيام

كتب سمير حسني

قال الدكتور محمد غريب، خبير بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن غرة رجب الجمعة 8 مارس، أما غرة شهر شعبان فستكون السبت 6 أبريل 2019، وسيتم الإعلان عنها يوم الجمعة 5 أبريل بعد التأكد من رؤية الهلال في مكة والقاهرة.

وأوضح غريب، في مداخلة تليفزيونية، أن أول أيام شهر رمضان سيكون 6 مايو، وسيكون أقل أيام الشهر الفضيل من حيث عدد ساعات الصيام بواقع 15 ساعة و3 دقائق من غروب الشمس حتى الفجر، مشيرًا إلى التزايد التدريجي في عدد ساعات الصيام بحيث تصل لأطول مدة يومي 2 و 3 يونيو بواقع 15 ساعة و 42 دقيقة.



