الأمطار تضرب هذه المناطق.. والأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة السيئة

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا شمالا، مائلا للدفء جنوبا في النهار شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وشهدت البلاد، أمس الثلاثاء، أمطارا غزيرة ورعدية على مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وتابعت: "الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد انتهاء موجة الأمطار

وفي سياق متصل، توقعت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار تقل بداية من اليوم ، على أن تنعدم تماما يومي الخميس والجمعة.

تحذيرات عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10