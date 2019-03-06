مايكروسوفت تعتزم إطلاق نسخة بدون أقراص من منصة Xbox One S

تعتزم شركة مايكروسوفت خلال شهر نيسان/أبريل المقبل إطلاق نسخة جديدة من منصة الألعاب التابعة لها، “إكس بوكس ون إس” Xbox One S، تمتاز عن الحالية بأنها ستأتي بدون قارئ أقراص ليزرية.

ونقل موقع “ويندوز سنترال” Windows Central، المتخصص بأخبار شركة مايكروسوفت، عن مصادره أن الشركة الأمريكية تعتزم إطلاق منصة الألعاب عديمة قارئ الأقراص الليزرية تحت اسم “إكس بوكس ون إس النسخة الرقمية بالكامل” Xbox One S All-Digital Edition.

ووفقًا للموقع، فإن مايكروسوفت سوف تفح باب الطلب المسبق على منصة Xbox One S All-Digital Edition في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، على أن يبدأ طرحها في المتاجر في شهر أيار/مايو، وذلك قبيل عرض مايكروسوفت في معرض E3 في شهر حزيران/يونيو 2019.

يُشار إلى أن الحديث عن منصة “إكس بوكس ون إس” بدون قارئ أقراص ليزرية، والمعروفة بالاسم الرمزي Xbox Maverick، بدأ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما أُشيع أن مايكروسوفت تعتزم شحن هذه المنصة بعد تثبيت الألعاب عليها، وذلك على نحو يسمح للمستخدمين باختيار الألعاب التي يريدون تثبيتها قبل شحن المنصة إليهم.

وفي حال صح التقرير، فسيتم تصميم منصة Xbox One S All-Digital Edition للنسخ الرقمية من الألعاب. ومن المحتمل أن يعني هذا أن منصة الألعاب الجديدة ستأتي لتكون خيارًا أرخص من منصة Xbox One S الحالية، وذلك بعد إزالة قارئ الأقراص الليزرية Blu-ray الباهظ الثمن. كما سيتم تصميمه لخدمات مثل لعبة Xbox Game Pass، التي تقدم الألعاب رقميًا.

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ويُعتقد أن إطلاق المنصة الجديدة قد يكون استكمالًا لمسيرة مايكروسوفت التي دفعت من خلالها إلى زيادة تبني Xbox Game Pass، وهي خدمة اشتراك تتيح الوصول إلى أكثر من 100 لعبة. حتى أن الشركة أصبحت توفر ألعابها الرائدة، مثل Sea of Thieves و Crackdown 3، على الخدمة بالتزامن مع إطلاقها في المتاجر.

هذا، ولم تعلن مايكروسوفت من قبل عن عدد مشتركي خدمة الاشتراك Xbox Game Pass، ولكنها تقول إن الملايين من المستخدمين يدفعون شهريًا للوصول إلى الخدمة.