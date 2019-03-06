جهاز Huawei MateBook 13 يصل إلى الإمارات

أعلنت شركة هواوي خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي عقد بمدينة برشلونة الإسبانية عن إصدار أول منتجاتها من الفئة الرائدة للحواسيب النقالة الفائقة، وهو الحاسب Huawei MateBook 13.

ويمتاز الحاسب الجديد بخفة وزنه وتصميمه الأنيق وشاشته الكبيرة من مقاس 13 إنش، وسوف يصبح متاحاً في سوق دولة الإمارات بدءًا من يوم 14 مارس، ليقدم مجموعة من المزايا الفريدة.

ويتيح الجهاز للمستخدمين الوصول إلى مستوى جديد من الإنتاجية عبر شاشة العرض الكاملة وتصميمه فائق النحافة ووزنه الخفيف، بالإضافة إلى المشاركة الذكية للبيانات لاسلكيًا من خلال ميزة One Hop، ويقدم أيضًا أداء فائقاً ومتانة كبيرة وتصميماً أنيقًا.

وتملك هواوي علامة تجارية قوية بفضل استثماراتها الضخمة في الأبحاث والتطوير، فلديها 36 مركزاً للابتكار و 15 مركزاً للأبحاث والتطوير في جميع أنحاء العالم.

وعلق ديفيد وانغ، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، على توسع الشركة في سوق الحواسيب المحمولة قائلًا: “حققت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تقدماً سريعاً في مجال الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمنازل الذكية. ومنح تطوير الحواسيب المحمولة الشركة خيارات واسعة من المنتجات. فمن ناحية الصناعة، سيصبح دمج تقنيات الحواسيب مع الهواتف النقالة اتجاهاً رئيساً. ويبقى التركيز على الفئة الممتازة من المنتجات عنصر أساسي في استراتيجية شركة هواوي لتطوير الحواسيب المحمولة، إذ تقدم الشركة للمستخدمين أحدث الابتكارات من خلال دمج تقنياتنا الرائدة في مجال الهواتف الذكية مع سلسلتنا الجديدة من الحواسيب النقالة”.

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وبالرغم من النمو المستمر لسوق الحواسيب المحمولة، لكن الحواسيب الجديد فائقة النحافة، التي تسمى نوت بوك، انتشرت بصورة كبيرة أيضاً.

ويمتاز الحاسب الجديد بشاشة كبيرة بمقاس 13 إنش ونسبة الشاشة إلى الجسم الكبيرة والتصميم الأنيق والعرض عالي الدقة ووحدة معالجة الرسوميات المنفصلة وحساس البصمة عالي الأداء.

وتبعًا إلى هذه الميزات الإبداعية، فإن هواوي لم تخيب ظن عملاءها، وكان حضور الشركة ناجحاً في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، إذ حصدت هواوي جوائز عديدة تقديرًا لمساهمتها المستمرة في التقنيات والابتكارات الجديدة، مثل جائزة أفضل جهاز اتصال محمول وجائزة أفضل هاتف ذكي لهاتف Huawei Mate 20 Pro وجائزة أفضل منتج في المؤتمر.

ويعد جهاز Huawei MateBook 13 أحدث جهاز في سلسلة حواسيب نوت بوك، ويستهدف فئة الشباب الذين يريدون منتج يجمع بين التصميم الأنيق والابتكار، مثل الخريجين والمسؤولين الشباب الذين يحتاجون إلى السرعة في إنجاز أعمالهم.

ويعيد الجهاز تعريف معايير الشاشات والأداء والربط البيني من خلال الشاشة الجديدة، ويدعم الاتصال الذكي بين الأجهزة الذكية والحواسيب، ما يعيد تعريف التفاعل بين الأجهزة واتصالها ببعضها.

صدق ما تراه

يتمتع الحاسب الجديد بشاشة عرض كاملة 3:2 تتضمن خيار اللمس من 10 نقاط بدقة ما يوفر تجربة غامرة.

وتبلغ نسبة الشاشة 88 في المئة من الجسم، ويمتاز بتصميمه النحيف إذ لا تزيد ثخانته عن 4.4 ميليمتر، ما يوفر مساحة أكبر للرسومات الساطعة والغنية والحية لإثارة خيالك.

الجسم والروح

يمتاز الحاسب الجديد بتصميمه النحيف وخفة وزنه، إذ يزن 1.3 كيلوجرام، ما يجعله مناسبًا للمستخدمين الشباب والذين يرغبون دائمًا في البقاء متصلين بشبكة الإنترنت بدون التفريط في الأناقة.

وصمم إطاره المعدني الرفيع بطول 14.9 ميليمتر بدقة متناهية مع قطع من الألماس في كل زاوية، ما يمنحه مظهرًا وملمسًا عصريين للغاية.

المشاركة الذكية بواسطة OneHop

يمتاز Huawei MateBook 13 بالقدرة على نقل ملفات الفيديو والصور عبر الاتصال قريب المدى NFC بنقرة واحدة من الهاتف إلى الحسوب، ورفع 500 صورة خلال دقيقة و 1 جيجابايت من الفيديو خلال 35 ثانية.

ويستطيع الحاسب استخراج الكلمات من الصورة لسهولة تحريرها، ويمتاز أيضاً بمراوح متطورة توفر تبريد فعال ما يحافظ على برودة الحاسب خلال تنفيذه عمليات معقدة، بالإضافة إلى القدرة على التقاط صور للشاشة بتحريك ثلاثة أصابع.

ويحل ذلك مشكلة نقل البيانات بين الحواسيب والهواتف الذكية التي تستخدم نظام أندرويد، إذ يمتاز الحاسب بتقنية OneHop لنقل الملفات.

واعتمد تصميم الحاسب الجديد على تفضيلات المستخدمين الذين يريدون أجهزة سهلة الحمل.

وتقدم هواوي منتجات عالية الجودة وموثوقة لمستخدميها، ويعزز الحاسب الجديد من هذه السمعة بين المستخدمين.

السعر والتوفر

يوجد إصدارين من Huawei MateBook 13، أحدهما يتضمن المعالج Intel Core i7-8565U من الجيل الثامن ومساحة تخزين بسعة 512 جيجابايت وهو بلون رمادي ويبلغ سعره 3999 درهماً إماراتياً، والآخر يتضمن المعالج Intel Core i5 8265U ومساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت وهو بلون فضي ويبلغ سعره 2999 درهما إماراتياً.

ويتضمن كلا الإصدارين معالج الرسوميات Intel UHD Graphics 620، وميزة الشحن السريع، وميكروفونين، ومكبري صوت + دولبي أتموس، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وضماناً لمدة 12 شهراً.

وتبدأ طلبات الشراء المسبقة لحاسب Huawei MateBook 13 في الإمارات العربية المتحدة يوم 7 مارس، على أن يصبح متاحًا في متاجر هواوي ومتاجر التجزئة بدءًا من 14 مارس.

المواصفات