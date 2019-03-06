تكنولوجيا: في تطبيقها HiCare.. هواوي تطلق خدمات التشخيص والفحص الذكي وتتبع مراحل الصيانة وأسعار قطع الغيار

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر Huawei عن إطلاق مزايا جديدة ومبتكرة في تطبيقها HiCare، الذي يوفر للمستخدم كافة المعلومات التي يحتاجها عن هاتفه الذكي، وهي المزايا الجديدة التي تأتي ضمن حملة خدمات ما بعد البيع الجديدة التي أطلقتها هواوي منذ يوم 3 مارس الجاري وتستمر الي يوم 9 من نفس الشهر.

تشتمل مزايا تطبيق هواوي “هاي كير” HiCare على خدمات جديدة تُقدم لأول مرة للمستهلك المصري، مثل خدمة التشخيص الذكي، وتتبع حالة صيانة الأجهزة ومعرفة أسعار قطع الغيار.

وبهذه المناسبة، صرح السيد “كيث لي”، نائب رئيس هواوي مصر، ” نحن نبحث عن توفير الحلول المبتكرة للارتقاء بتجربة الاستخدام لعملائنا، ولهذا قمنا بتطوير خدمات ما بعد البيع التي نقدمها، لكي تتماشي مع تطلعات المستخدمين، لأن معايير شراء هاتف جديد تعتمد علي خدمات ما بعد البيع بجانب مواصفات الهاتف. وهذا هو سر نجاحنا بالسوق المصري العالم علي حد سواء، فنحن نضع عملائنا في المقام الأول لأنهم شركاء نجاحنا.”

التشخيص والفحص الذكي

تعد خدمة التشخيص الذكي التي يقدمها تطبيق HiCare من الخدمات التي يبحث عنها المستخدم، لأنها توفر إمكانية فحص مكونات الهاتف الذكي واختبارها للتأكد من أن جميع خصائص الهاتف تعمل بكل كفاءة دون وجود أية مشاكل، أما في حالة وجود مشكلة بخاصية ما في الهاتف الذكي، فإن الخدمة ستوفر للمستخدم كافة المعلومات اللازمة عن المشكلة.

تتبع حالة ومراحل أعمال الصيانة

تمكن هذه الخدمة المستخدم من معرفة حالة ومراحل أعمال الصيانة التي وصل اليها الهاتف، من خلال رقم عملية الإصلاح الذي يحصل عليه المستخدم بمجرد تسليم جهازه لمركز الخدمة.

معرفة أسعار قطع الغيار

تتيح هذه الخدمة للمستخدمين إمكانية معرفة أسعار قطع غيار الهواتف الذكية اذا كانت هواتفهم التي انتهت فترة ضمانها تحتاج إلى تغيير قطعة غيار.

يقدم تطبيق هواوي “هاي كير” HiCare عامل السهولة لجميع عملاء هواوي وتعزيز التواصل الإلكتروني مع الشركة، حيث أن التطبيق يتمتع بخصائص مميزة يحتاجها العملاء. تشمل خصائص التطبيق كل من تزويد العملاء بكافة المعلومات عن هواتفهم الذكية، الرد علي جميع الأسئلة الشائعة، إيجاد عنوان ورقم تليفون مركز صيانة الأقرب للمستهلك، الدردشة الإلكترونية، وغيرها من المزايا التي تمنح العملاء خدمات ما بعد البيع فائقة الجودة.

والجدير بالذكر، أن هواوي تحرص علي تطوير كافة الخدمات التي تقدمها، لأن الأمر ليس مقتصر علي طرح هواتف ذكية تلبي تطلعات ومتطلبات المستخدمين فقط، بل بتقديم خدمات ما بعد البيع رائدة والتي تعد من أهم مقومات نجاح هواوي في السوق المصري.