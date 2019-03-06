تكنولوجيا: أودي تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Q4 E-tron.. تمشي 450 كيلومتر في الشحنة الواحدة

كشفت شركة أودي Audi، الألمانية لصناعة السيارات، عن سيارتها الكهربائية الجديدة Q4 E-tron، المزودة بمحركين كهربائيين بقدرة إجمالية 225 كيلووات، والتي يمكنها السير لمسافة 450 كيلومتر تقريبا في الشحنة الواحدة، وذلك خلال فعاليات معرض جينيف للسيارات.

وتشبه سيارة أودي Q4 E-tron الجديدة تماما سيارة أودي E-tron، التي سبق وكشفت عنها الشركة في 2016، غير أنها أقل حجما بقليل، حيث يبلغ طولها 4.59 مترا وعرضها 1.9 مترا وارتفاعها 1.61 مترا.

ويمكن لسيارة أودي الجديدة Q4 E-tron أن تسرع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6.3 ثانية، وتبلغ أقصى سرعة لها 180 كيلومتر في الساعة.

ولم تكشف أودي عن سعر سيارتها الكهربائية الجديدة، والتي تخطط لإنتاجها بحلول نهاية 2020، لكنها على الأقل ستكون أقل سعرا من سيارة E-tron الأكبر حجما، وسعرها 74,800 دولارا (حوالي 1.3 مليون جنيها مصريا تقريبا).