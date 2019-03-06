شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2.5 مليون دولار جائزة زوكربيرج لطبيب رومانى لأبحاث مرض التنكس العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الأستاذ المساعد فى الطب النفسى والعلوم السلوكية بجامعة ستانفورد سيرجيو باسكا، المولود فى رومانيا، على جائزة قدرها 2.5 مليون دولار من مؤسسة بحثية تمولها منظمة "شان زوكربيرج" للأعمال الخيرية لمؤسسها مارك زوكربيرج مؤسس موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى وزوجته بريسيلا شان. وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى أن سيرجيو، الحاصل على الجائزة ضمن آخرين، سيواصل أبحاثه فى مجال مرض التنكس العصبى، والاستفادة من التكنولوجيا التى تساعد فى بناء أنظمة خلوية بشرية ذاتية التنظيم ثلاثية الأبعاد فى علاج هذا المرض، ونشأ باسكا، وهو عالم فى طب الأعصاب وعالم فى بيولوجيا الخلايا الجذعية، فى غرب رومانيا، ووصل ستانفورد عام 2009 للعمل فى مختبر علم الأعصاب، وقد حصل على عدة جوائز علمية مرموقة. وجامعة ستانفورد هى واحدة من أهم المؤسسات العلمية البحثية فى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: 2.5 مليون دولار جائزة زوكربيرج لطبيب رومانى لأبحاث مرض التنكس العصبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.