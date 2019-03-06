21 سؤالا لتعيين مدير التواصل الاجتماعي

من المعلوم أن الشخص الذي يدير أنشطة التسويق على حسابات التواصل الاجتماعي لمؤسستك يعتبر مسؤولًا بالكامل عن سمعتها عبر الإنترنت، وتقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على صورة جيدة للمؤسسة في أذهان المتابعين بصفة عامة والعملاء بصفة خاصة.

ولذلك فهذا المنصب يتطلب توافر شروط خاصة بالمرشحين لتوليه، وعمومًا يتطلب هذا المنصب شخصًا لديه معرفة كافية بمجال التسويق وخدمة العملاء ومهارات كتابية للإشراف على صياغة النصوص التي يتم نشرها على حسابات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى معرفته للمعايير الفنية للوسائط المتعددة خصوصًا الصور والفيديو والرسومات ليتمكن من توجيه المصممين والقائمين على تحرير الفيديو لإنتاج مواد مناسبة للمتابعين.

ولأهمية منصب مدير التواصل الاجتماعي إليك 21 سؤلًا مهمًا يجب طرحهم أثناء مقابلة العمل:

1- ما هي حسابات التواصل الاجتماعي التي قمت بإدارتها من قبل؟

الإجابة على هذا السؤال ستمنحك فرصة للتعرف على طبيعة حسابات التواصل الاجتماعي التي قام المرشح بإدارتها من قبل، وتحديد مستوى خبرته في هذا المجال.

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2- ما هي المنصات التي ترشحها لتكثيف جهود التسويق لمؤسستنا من خلالها ولماذا؟

هذا السؤال سيساعدك على معرفة ما إذا كان هذا المرشح قد قام بالبحث عن الحسابات الخاصة بمؤسستك أم لا كما سيوضح لك مدى عمق معرفته بطبيعة منصات التواصل الاجتماعي.

3- ماهي الأهداف ومقاييس النجاح التي يجب علينا أن نحددها لحساباتنا؟

يجب أن تتضمن إجابته ربط مقاييس نجاح التسويق عبر حسابات التواصل الاجتماعي مع أهداف المؤسسة العامة وكيف سيقوم بذلك.

4- ما هي الاستراتيجيات التي ستعتمد عليها لجذب العملاء المحتملين؟

الإجابة على هذا السؤال ستوضح ما إذا كان يستطيع استغلال منصات التواصل الاجتماعي لخدمة أهداف المؤسسة أم لا.

5- كيف يمكنك تتبع الإشارات Mentions المتعلقة بمؤسستنا عبر الإنترنت؟

يجب أن تتوقع في إجابته على هذا السؤال أن يكون على علم بأدوات إدارة السمعة عبر الإنترنت Reputation Management Tools مثل Twitter Searches و Google Alerts وغيرها.

6- أخبرني عن تحسين محركات البحث SEO وعلاقته بالتواصل الاجتماعي؟

يجب أن يكون المرشح على علم بأساسيات Google Analytics وكيف تؤثر الإشارات الاجتماعية Social Signals في الظهور بنتائج محركات البحث.

7- ما هي الأدوات التي تستخدمها لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي؟

إذا كنت تستخدم أداة معينة لا تخبر بها انتظر حتى يجيب لتعرف مدى خبرته في التعامل مع مثل هذه الأدوات وميزات التحليلات المتاحة بها.

8- ما هي أهم مقاييس تتبع العائد من الاستثمار في هذا المجال؟

يجب أن تشمل إجابته الاستحواذ على العملاء المحتملين Lead generation ومعدل التحويل Conversion Rate ومعدل التفاعل Engagement ومعدل الوصول Reach.

9- كيف تتعامل مع التعليقات السلبية؟

يجب أن تشمل إجابته على مثال واقعي لحالات تم التعامل معها، مع التركيز على كيفية تحويل مسار المحادثة مع صاحب التعليق السلبي.

10- كيف تقوم بتشجيع التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي؟

يجب أن تشمل إجابته القيام بطرح أسئلة بنهايات مفتوحة Open-ended Questions والاهتمام بالمحتوى الذي يقوم العملاء بانتاجه User-generated content

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11-كيف تتمكن من التميز وسط التوجهات Trends ؟

قد يجيب المرشح بأمثلة سابقة وأيضًا قد يخبرك أن يقوم بمتابعة المؤثرين البارزين للاستفادة من أساليبهم في استغلال التوجهات لصالحهم.

12- ما هي منصة التواصل الاجتماعي التي تفضلها شخصيًا ولماذا؟

هذا سيساعدك في التعرف على خبرته الشخصية في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والحكم عليها.

13- هل يمكننا عقد مسابقة على صفحتنا على فيسبوك بحيث يفوز بها من يقوم بعمل مشاركات وإعجابات؟

بالطبع أنت لا تريد أن تقوم بعقد مسابقات تنتهك سياسة فيسبوك، هذا السؤال سيفيدك في معرفة مدى علمه بتلك الأمور.

14- كيف تقوم بالتعامل مع موضوع جدلي؟

يجب أن تبتعد إجابته تمامًا عن أنه سيواصل الجدال للفوز بالنقاش، فحسابات مؤسستك ليست ساحة للنقاشات الجدلية

15- ماذا يفعل منافسينا على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم؟

إجابة هذا السؤال ستوضح لك ما إذا كان المرشح للمنصب قد قام بعمل بحث كافي للتعرف على نشاطات مؤسستك وكذلك نشاطات المنافسين.

16- ما هو أهم شيء يجب على أي مدير تواصل اجتماعي أن يقوم به؟

هذا سيوضح لك ما إذا كان يعطي الأولوية لمعرفة ما يدور حول المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي والاستجابة الفورية له أم أنه يعطي الأولوية لنشر المحتوى فقط.

17- هل يمكنك أن تحكي لي قصة؟

هذا سيوضح مهارته في صياغة محتوى تشويقي يجذب العملاء للتفاعل على حسابات مؤسستك.

18- ما هو اختبار A/B؟

الإجابة على هذا السؤال ستساعدك في معرفة مدى خبرته في إنشاء وتحسين أداء الإعلانات على المنصات المختلفة وكذلك قدرته على قياس فاعليتها.

19- لنفترض أن عميل محتمل، هل يمكنك أن تبيع لي أحد منتجات شركتي؟

اجابته على هذا السؤال ستبين لك ما إذا كان لديه مهارات إقناع وهل قام بعمل بحث متعمق حول منتجات شركتك ومميزاتها أم لا.

20- ما هو تقييمك لمجهوداتنا التسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكننا تحسينها؟

هذا السؤال أيضًا للتأكد من قيام المرشح للمنصب بعمل بحث حول حسابات مؤسستك وما يتم نشره عليها.

21- لماذا تريد العمل لدى مؤسستنا؟

هذا السؤال من الأسئلة الجيدة في مقابلات العمل مع أي مرشح لأي منصب بصفة عامة، حيث يساعدك على فهم انطباع المرشحين عن مؤسستك والسبب وراء سعيهم للعمل بها.

ليس من الضروري أن يقوم المرشح بالاجابة عن جميع هذه الأسئلة بشكل صحيح تمامًا، ولكن إجاباته ستساعدك على معرفة مدى خبرته في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للأعمال بشكل عام.