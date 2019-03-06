ساعد التطور التكنولوجي الأطباء في الوصول الفوري للمعلومات الطبية، وهو ما أدى بدوره إلى تمكنهم من ممارسة عملهم اليومي بكفاءة أكثر، وبما أن مجال جراحة العظام يعتبر مجالًا متغيرًا باستمرار فإنه يتطلب من الأطباء العاملين به المتابعة بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات وليتمكنوا من تحسين عملية التشخيص ومعالجة الإصابات.

تعتبر التطبيقات الطبية لجراحي العظام Orthopedics Surgeons نوعًا جديدًا من الأدوات التقنية التي تساعدهم على أداء عملهم اليومي بشكل أكثر كفاءة.

فيما يلي 5 تطبيقات مهمة لجراحي العظام:

1- تطبيق INSIGHTS Orthopedics

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يُساعد تطبيق INSIGHTS Orthopedics حراجي العظام في الإطلاع الدائم على مستجدات أحدث التطورات في عالم طب العظام، بالإضافة إلى متابعة خبراء المجال.

يتيح التطبيق إنشاء مجموعات وتقاسم المعرفة مع أعضاء INSIGHTS Community – مجتمع المعرفة الطبية لجراحي العظام – الذي يضم أكثر من 120 ألف جراح، ومتابعة الخبراء وأشهر المواقع ليكونوا على اطلاع دائم بآخر المستجدات.

يمكنك استخدام ميزة INSIGHTS Synapse أثناء البحث داخل التطبيق لفلترة جميع المعلومات بسرعة وتلقي المعلومات التي تحتاجها فقط، وتوفر لك هذه الميزة الإطلاع على آخر المقالات التي تم نشرها في المجال، ودراسات الحالة، وملفات البودكاست، ومقاطع الفيديو، والصور وغير ذلك المزيد.

كما يدعم التطبيق ميزة الترجمة من خلال النقر على زر لترجمة أي محتوى تقرأه إلى لغتك الأصلية.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Ortho Traumapedia

تم تصميم تطبيق Ortho Traumapedia لتوفير الوصول السريع إلى المعلومات الهامة لعلاج صدمات الهيكل العظمي للبالغين، وقد تم تطويره بواسطة خبراء في جراحة العظام ليصبح مرجعًا شاملًا وأداة تعليمية لأطباء العظام والطوارئ والممرضين.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدمة سهلة وبسيطة حيث يتم تقسيم المحتوى إلى فصول للعظام لاستعراض أبرز الكسور التي يتعرض لها المرضى، وفصول للمفاصل توضح الاختلالات dislocations، كما ينقسم كل فصل إلى أربعة أقسام: الحقائق والصور وتصنيف الإصابة وطرق التشخيص والعلاج.

كما يضم التطبيق عدد كبير من الصور للمساعدة في تصور أنماط الكسور ونتائج الإشعة لكل منطقة تشريحية، بالإضافة إلى عرض أبرز الإصابات.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 9.99 دولار.

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3- تطبيق Mobile Coder Orthopedics

يتضمن هذا التطبيق مجموعة شاملة من أكواد CPT التي يستخدمها جراحو العظام – وهي مجموعة من التعليمات الطبية التي وضعتها الجمعية الطبية الأمريكية AMA لتصف الخدمات الطبية والجراحية والتشخيصية – ويوفر لك التطبيق واجهة مستخدم تضم العديد من خيارات البحث لمساعدتك على التعرف بسرعة على أكواد CPT الصحيحة التي تبحث عنها.

ما عليك سوى لمس المنطقة التشريحية ذات الصلة للحصول على قوائم مخصصة لأكواد CPT التي تبحث عنها، كما يدعم التطبيق البحث عن طريق النص.

يتيح هذا التطبيق لجراحي العظام تسجيل تفاصيل إجراءات التعامل مع المريض وحفظها للاستخدام في المستقبل، كما يمكن إرسال تقرير الإجراء الكامل الذي يحتوي على جميع بيانات المريض، بالإضافة إلى كود CPT والمساعدات الجراحية وتاريخ الجراحة عبر البريد الإلكتروني مباشرة من داخل التطبيق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ويمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات، لا يوجد منه إصدار لأجهزة أندرويد.

4- تطبيق Arthrex Surgeon

يتيح هذا التطبيق لجراحي العظام إمكانية الوصول عبر الهاتف إلى مكتبة Arthrex للتعليم الطبي في جراحة العظام طوال الوقت – Arthrex هي شركة عالمية للأجهزة الطبية رائدة في تطوير المنتجات الجديدة والتعليم الطبي – ويمكنك الإطلاع على المحتوى عبر الإنترنت وكذلك في وضع عدم الاتصال.

يقدم التطبيق مقاطع فيديو بدقة HD لكبار الجراحين توضح التقنيات الجراحية، ويتيح لك الانتقال من الموضوعات العامة إلى مواضيع محددة للغاية مع تنظيم المحتوى ووضع العلامات على المحتوى المُفضل، بالإضافة إلى اكتشاف المعلومات بشكل أسرع عن طريق فلترة المحتوى.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق VuMedi

تعتبر VuMedi من أشهر منصات الفيديو التعليمية الطبية، حيث تستضيف ما يزيد عن 20 ألف مقطع فيديو تعليمي طبي من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس المشهورين عالميًا، وتغطي التقنيات الجراحية والعلاجات الدوائية والمواضيع الطبية العامة، ويوجد أكثر من 200 ألف طبيب يستخدمونها لتحسين رعاية المرضى وتنمية مهاراتهم.

يضم تطبيق VuMedi قسم لجراحي العظام ليُساعد الأطباء في الاطلاع على التطورات الجديدة، والتعرف على الأمراض النادرة، والتعرف على أسهل طرق التشخيص والعلاج.

يتيح لك التطبيق الإطلاع على آراء الآلاف من الأطباء الآخرين وأعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في ندوات مباشرة عبر الإنترنت live webinars.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكن لا يوجد إصدار منه لأجهزة أندرويد.