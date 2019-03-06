أبرز 10 وظائف تقنية لعام 2019 وكيف يمكن الالتحاق بها؟

من المرجح أن يستمر قطاع التقنية في توفير فرص عمل مميزة ذات دخل عالي مقارنة بباقي القطاعات الأخرى كما كان الوضع في عام 2018، خاصة مع توافر العديد من وظائف تطوير البرمجيات، والأمن الإلكتروني، وعلوم البيانات.

كما ستشكل التقنيات الناشئة عوامل حفازة رئيسية للوظائف التي تتطلبها الشركات والتي نتوقع رؤيتها في عام 2019 مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والواقع الافتراضي، والبلوك تشين وغير ذلك الكثير، وسيستمر الطلب على الوظائف في مجالات الهندسة وعلوم البيانات والتسويق والمبيعات من أجل دعم الابتكار.

كما ستستمر الشركات في مختلف الصناعات – مثل الرعاية الصحية والتمويل والسيارات وغيرها – في تنفيذ مختلف التقنيات لتبسيط تدفق العمل وتعزيز الأعمال مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف التقنية.

وفيما يلي 10 من أكثر الوظائف التقنية طلبًا خلال عام 2019، وفقاً لخبراء التوظيف وخبراء المواقع المهنية:

سيتم ربط كل وظيفة منهم بدورات تدريبية على الإنترنت ستساعدك على اكتساب المهارات المطلوبة لتأهيلك للالتحاق بها، وكلها ستكون بأسعار مخفضة بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة.

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1- مهندس أمن إلكتروني Cybersecurity engineer

يُعد هاجس الأمن الإلكتروني مصدر قلق كبير للشركات والمستهلكين على حد سواء بسبب تطور أدوات وأساليب الهجمات الإلكترونية، وبسبب ذلك سنشهد طفرة هائلة في عدد وظائف مهندسين الأمن حيث أنهم خط الدفاع الأول لحماية المنتجات والخدمات بالشركات.

كما سينال أمن إنترنت الأشياء الكثير من الاهتمام، حيث أصبحت الأجهزة المتصلة جزءًا أساسيًا في الحياة اليومية للمستخدمين والشركات ويتطلع القراصنة إلى استغلالها.

تتضمن وظيفة مهندس الأمن الإلكتروني اختبار الاختراقات – المعروف أيضا باسم القرصنة الأخلاقية – أو إجراء محاكاة لهجمات على شبكة الشركة من أجل اكتشاف العيوب الأمنية، ويمكنك أن تتعلم كيفية القيام بذلك فقط من خلال التسجيل في دورة Computer Hacker Professional، والتي تحتوي على أكثر من 60 ساعة من التدريب على اختراق أنظمة أمان الشبكات، وستؤهلك للحصول على خمس شهادات مهنية لتضمها للسيرة الذاتية.

2- مهندس ذكاء اصطناعي وتعلم آلي AI/Machine learning engineer

أشارت دراسة جديدة أجراها معهد ماكينزي العالمي للأبحاث McKinsey Global Institute أن حوالي 400 إلى 800 مليون وظيفة من وظائف اليوم معرضة للاستبدال بالروبوتات بحلول عام 2030، وبناء عليه فليس هناك وقت أفضل من هذا لتنمية مهاراتك من أجل اللحاق بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث يزداد الطلب على الخبراء في هذا المجال نظرًا لأن المزيد من الشركات تتطلع إلى تبسيط عمليات سير العمل الخاصة بها والاستفادة من رؤى البيانات والتحليلات.

لديك خياران يتعلقان بالتطوير المهني في هذا المجال، يتمثل الخيار الأول في دراسة منهج يساعدك بسرعة على الالتحاق بهذا المجال مثل دورة The Artificial Intelligence Engineer Master Class Bundle المكونة من خمسة أجزاء، وتضم مقدمة شاملة عن الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، وعلوم البيانات، وتصل مدتها إلى 85 ساعة ويمكنك الحصول عليها لفترة محدودة بسعر 79 دولار بدلًا من سعر 1599 دولار.

ويتمثل الخيار الثاني في دراسة منهج أكثر تعمقًا في التعلم الآلي وهو أحد أهم مجالات الذكاء الاصطناعي من خلال التسجيل بحزمة Machine Learning Master Class Bundle التي تضم 8 دورات مختلفة تتضمن دروس في R Programming، وتصوير البيانات، وتنسرفلو Tensorflow، وتطوير الألعاب، وستكتشف كيفية التعامل مع أجهزة الكمبيوتر بحيث يمكنها التعلم من البيانات (وتحسين نتائجها) دون تدخل خارجي.

3- مُطوّر الويب المتكامل Full stack developer

هذه الوظيفة هي الأكثر طلبًا في عالم تطوير مواقع الويب، حيث تجمع وظيفتين في آن واحد هما مصمم الواجهات الأمامية بمواقع الويب Front-End designer (الجزء من الموقع الذي يتفاعل معه المستخدمين)، ومُطوّر الويب Back-end developer (الجزء الخاص بالبرمجة والخادم المسؤول عن عمل الواجهة الأمامية).

وبناء عليه يتمتع مُطوّر الويب المتكامل Full stack developer بمجموعة من المهارات واسعة النطاق لا تحتاج إلى أن يكملها من مطور آخر، ولدعم نفسك بمجموعة من المهارات يمكنك الانضمام لدورة Complete Full Stack Web Development Master Class Bundle المكونة من أكثر من 46 ساعة تدريب.

4- عالم بيانات Data scientist

ساعد تطور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الشركات في جمع بيانات أكثر من أي وقت مضى، وكانت هذه الزيادة الكبيرة في حجم البيانات التي يتم تجميعها هي السبب في أن وظيفة عالم البيانات أصبحت هي أفضل وظيفة في أمريكا لمدة أربع سنوات على التوالي وذلك وفقًا للتصنيف السنوي لموقع Glassdoor المختص بالوظائف، حيث يؤدي جمع المزيد من البيانات إلى الحاجة للمزيد من الأشخاص المختصين لتفسير وتحليل تلك البيانات.

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ومن المتوقع أن يظل الطلب على وظيفة عالم بيانات في ارتفاع خلال عام 2019 حيث أن كل شركة تقريبًا لديها الآن القدرة على جمع البيانات، وكلهم يحتاجون إلى موظفين قادرين على تنظيم وتحليل هذه البيانات بشكل فعال.

لتعزيز مهاراتك في تحليل البيانات يمكنك الانضمام إلى حزمة Big Data Certification Training Bundle، وهي مجموعة من تسع دورات ستتعلم منها كيفية تنظيم ومعالجة كميات هائلة من البيانات باستخدام أدوات مختلفة مثل Hive و Cassandra و Hadoop و MapReduce وPig.

5- مطور بايثون Python developer

يمكن استخدام لغة البرمجة بايثون Python في الكثير من المجالات ابتداءًا من بناء فلاتر الصور إلى إجراء التحليلات المالية، ولقد ساعد هذا التنوع وسهولة تعلمها ووجود مجتمع مطورين كبير لها إلى أن تكون لغة البرمجة الأسرع نمواً والأكثر انتشارًا.

تتيح لك دورة Python Programming Bootcamp 2.0 تعلم كل شيء عن Python فهي تضم أكثر من 37 ساعة من المحتوى للتدريب عليها وعلى تطبيقاتها المختلفة بالإضافة إلى تنفيذ مشروع كامل.

6- مطور جافا Java Developer

تعد Java أكثر لغات البرمجة شيوعًا في العالم وستظل وظيفة مطور جافا من الوظائف الأكثر طلبًا خلال عام 2019، فبالرغم من نمو لغات برمجة أخرى مثل Python و R، إلا أن جافا Java مستمرة في السيطرة على الشركات خاصة مع نمو الخدمات السحابية التي تبقيها في المقدمة.

عادةً ما يقوم مطورو جافا بكتابة شفرة الاختبار للتطبيقات والبرامج الأخرى، ويحصلون على متوسط راتب يصل إلى 85,000 دولار.

تتيح لك دورة Complete Java Programming Bootcamp تغطية لغة البرمجة جافا عبر 10 ساعات من المحتوى مقسمة على عشرة مواضيع مختلفة.

7- مطور جافا سكريبت JavaScript developer

تعتبر لغة جافا سكريبت أحد أشهر لغات البرمجة بين مطوري الويب بكافة أنواعهم، فهي متعددة الاستخدامات حيث يمكنك من خلالها تطوير المواقع سواء واجهات أمامية Front-end أو برمجة خلفية Back-end، أيضاً يمكنك بواسطتها برمجة ألعاب للويب وتطبيقات أندرويد، وغير ذلك الكثير.

دورة JavaScript Master Class Bundle المكونة من عشرة أجزاء توفر مقدمة شاملة لتطبيقات اللغة عبر 89 ساعة من المحتوى، لذلك سيكون لديك القدرة على بناء مواقع تفاعلية ديناميكية من الصفر في نهاية التدريب.

8- مهندس سحابة Cloud engineer

ارتفعت إعلانات الوظائف التي تتضمن مصطلحات الحوسبة السحابية أو مهندس السحابة بنسبة 27% منذ عام 2015 وفقًا لموقع Indeed، وذلك لأن تحول الشركات من نموذج البنية التحتية داخل المنشأة إلى النهج السحابي عند الترقية أو تصميم بيئات جديدة أدى إلى زيادة الحاجة إلى أخصائيي التكنولوجيا ذوي الخبرة في الحوسبة السحابية بشكل كبير من أجل تصميم أنظمة سحابية وإدارتها.

يمكنك تنمية مهاراتك كمهندس سحابي من خلال التسجيل في حزمة AWS Certified Architect Developer Bundle 2019 المكونة من 7 دورات وتضم أكثر من 50 ساعة من المحتوى.

9- Scrum master

في عالم الأعمال يعتبر Scrum إطار تطوير يعمل فيه الأفراد كفريق واحد لحل المشكلات المعقدة التي تواجه إدارة وتطوير المنتجات، أحد الأدوار في هذا الإطار هو دور Scrum master وهو المسؤول عن تعزيز ودعم فريق Scrum عن طريق إزالة العوائق التي تحول دون قدرة الفريق على تقديم أهداف المنتج وإنجازها.

يمكنك معرفة المزيد عن هذا النهج الأكثر شيوعًا لإدارة وتطوير المنتجات عن طريق التسجيل بحزمة Complete Learn To Scrum Bundle، التي تضم 5 دورات، وتُعد خيارًا مثاليًا بالنسبة للمبتدئين حيث تقدم دروسًا من الخبراء حول سير العمل في scrum ، وكيفية التغلب علة العقبات الشائعة التي قد تواجههم.

10- مهندس تطوير العمليات DevOps Engineer

تُعد DevOps اختصارًا لـ Development and Operations أي التطوير والعمليات والذي يشير إلى منهجية تطوير البرمجيات التي تجمع بين تطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات مما يسمح بتعاون أسرع وأكثر فاعلية، ومهندس DevOps هو الشخص الذي يدير هذا النوع من النظام ويسهل هذا التعاون.

ويزداد الطلب على هذه الوظيفة لأن الشركات تسعى إلى زيادة الإنتاجية دون التضحية بالنتائج ، ويمكنك تطوير مهاراتك في هذا المجال عن طريق التسجيل في حزمة DevOps Certification Training Master Class Bundle التي تشمل 75 ساعة من المحتوى.