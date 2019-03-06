"اتصالات" تحتفي مجدداً بـ "شهر الابتكار" الإماراتي

أبوظبي - الخليج 365 :

احتفت شركة "اتصالات" بشهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق سلسلة من المبادرات الفاعلة التي ارتكزت بمجملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، و تقنيات مستقبلية أخرى. كما قامت "اتصالات" بتقديم العديد من ورش العمل والمحاضرات والأنشطة التعليمية وكذلك مسابقات وخدمات أطلقت لتحفيز وإثراء روح الإبداع والابتكار تفاعلاً مع هذه المناسبة.

ويعد شهر الإمارات للابتكار حدثاً رئيسياً على الأجندة السنوية للدولة، ويُنظم بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ويضم مختلف الفعاليات المتعلقة بالابتكار في مختلف المجالات، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتستلهم "اتصالات" مسيرتها بالتطلع نحو آفاق الابتكار، وذلك من أجل إلهام المواهب الوطنية وتحفيز روح الابتكار، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، وشاركت "اتصالات" عبر العديد من المبادرات، إذ تحرص على وضع منظومة الابتكار في صميم استراتيجيتها ومنتجاتها وجميع أعمالها، كما تلتزم "اتصالات" في ظل الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات على تمهيد الطريق لتوفير حلول وتطبيقات رقمية ذكية لخدمة قطاع الأفراد والشـركات والهيئات الحكومية، ارتكازا على استراتيجيتها الهادفة إلى "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات".

وكجزء من مشاركتها، استضاف مقر "اتصالات" في أبوظبي، مجموعة من عشاق التكنولوجيا و الابتكار، إضافةً إلى عدد من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، ودارت نقاشات تفاعلية مع الجمهور بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبشـر"، تناولت عدداً من المحاور الهامة ذات الصلة مثل إمكانيات الذكاء الاصطناعي والطرق المثلى للاستفادة منها.

كما تناولت النقاشات أثر الابتكار التكنولوجي في صناعة الاتصالات، بما في ذلك الثورة الرقمية التي ستحدثها تقنية الجيل الخامس، علاوةً على تقنيات الأمن السحابي، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، وذلك في مجالات التعليم، والتسويق والإعلان والتصنيع والرعاية الصحية وغيرها.

وقام "معرض المشاريع المبتكرة" بتقديم باقةً من "جوائز المساهمة في المشاريع المتميزة" وذلك في مجالات الفن والهندسة والأعمال، مثل الروبوتات، والتطبيقات الذكية، وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي التفاعلية، والبلوك تشين، والحلول الطبية الذكية، والإنترنت اللاسلكي المنزلي (Wi-Fi)، وحلول الشبكة الأساسية الافتراضية المعروفة بـ (vEPC)، وشارك أيضاً مجموعة من الموظفين في محادثات مدتها 15 دقيقة أطلقوا عليها Speak15 ، وهي مبادرة أسسها "برنامج الشباب من اتصالات" يهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي من خلال توفير منصة تفاعلية بين الخبراء ومجتمع الشباب في "اتصالات". كما تم تنظيم مسابقة "الأفكار الابتكارية" عبر الإنترنت لموظفي "اتصالات"، كما تعرف طلاب من عدة جامعات على أحدث الحلول والتقنيات الرقمية التي توفرها "اتصالات" من خلال "مركز الابتكار "التابع لها، كما شارك موظفو "اتصالات" في نقاشات لتبادل وجهات النظر حول الابتكار ودور اتصالات في المساهمة في تمكين المنظومة الرقمية لقيادة المستقبل الرقمي.

وتشـرفت "اتصالات" بالمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للإنترنت الآمن الذي نظمه برنامج "أقدر" التابع لوزارة الداخلية، والذي هدف لزيادة الوعي حول قضايا السلامة على الإنترنت، وتعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا الرقمية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

كما تشرفت "اتصالات" بالمساهمة بـمعرض "بالعلوم نفكّر" الذي نظمته مؤسسة الإمارات، بالشـراكة مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي، إذ تم الترويج له على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ "اتصالات".