"اتصالات" تطلق سلسلة عروض غير مسبوقة في الإمارات

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق عروض تنافسية عبر باقات "Freedom" لخط الفاتورة، وذلك عبر شبكتها الأوسع تغطية والأسرع لنقل البيانات في دولة الإمارات، والتي توفر بيانات لامحدودة مع حرية اختيار عدم الالتزام بعقد اشتراك، أو الاشتراك بعقد لمدة سنة، الأمر الذي يوفر المرونة للعملاء مع الكثير من المزايا الإضافية.

وتفصيلاً، يمكن للعملاء الآن الاختيار من بين 6 عروض مختلفة، من ضمنها بيانات بسعة 200 جيجابت و250 دقيقة مرنة أو 500 دقيقة مقابل 175 درهم، وأيضاً يمكن للمشتركين الاستمتاع ببيانات غير محدودة و1000 دقيقة مرنة أو 2000 دقيقة محلية مقابل 500 درهم.

ولقد تضمنت باقات Freedom”" سواءً بعقد اشتراك أو بدون، فرصة الاشتراك بخدمة Apple Music وخدمة StarzPlay لمدة 6 أشهر مجاناً

وتأتي جميع باقات ‘Freedom’ مع 100 ساعة مجانية للوصول الى شبكة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" شهرياً، والتي يمكن استخدامها في أكثر من 350 موقعاً في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، للبقاء على تواصل دائم مع الأهل والأصدقاء.