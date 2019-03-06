دبي الذكية تنظم ورشة عمل متخصصة حول "مدينة لا نقدية" ضمن حوارات الشبكة العالمية للمدن...

دبي - الخليج 365 :

ضمن سلسلة حوارات "الشبكة العالمية للمدن الذكية"، وبالتعاون مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي "بيزنس سويدن"، نظمت دبي الذكية أولى فعاليات التواصل للشبكة عبر ورشة عمل متخصصة، وذلك صباح اليوم في مقرها بحي دبي للتصميم.

وتهدف الورشة لتعزيز الوعي بمفهوم وآليات "المدينة اللانقدية"، وأهمية إجراء المعاملات باستخدام طرق الدفع الذكية، لتوفير خدمات مالية أكثر سهولة وأماناً لسكان وزوار دبي، في مسيرتها للتحول إلى أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض.

وتأتي الورشة ضمن مذكرة التفاهم التي أبرمتها دبي الذكية مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي "بيزنس سويدن" فبراير العام الماضي ، والتي تسعى لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين دولة الإمارات ومملكة السويد فيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة مثل: البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء.

وتحدث خلال الورشة كل من سعادة الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، وسعادة هنريك لاندر هولم، سفير مملكة السويد في الإمارات، ومسعود بيوكي، الملحق التجاري في السفارة السويدية بالدولة.، بحضور كل من نيمش شاه ، رئيس قسم الابتكار والبحث والتطوير في بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور سهيل منير ، استشاري التقنيات الحديثة في دبي الذكية، فيما أدار الورشة، عمر المجالي ، مدير المشاريع في دبي الذكية ضمن فريق التكنلوجيا الناشئة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالمجالات التقنية والمصرفية في دبي.

وقالت سعادة الدكتورة عائشة بن بشر، إن تجربة السويد هي الأبرز بمجال المجتمع غير النقدي، حيث أصبحت الدولة الاسكندنافية الوحيدة المرادفة للمعاملات اللانقدية، وهي في طريقها لتصبح الدولة الأولى عالمياً والخالية تماماً من المعاملات النقدية بحلول مارس 2023. ونحن في دبي ودولة الإمارات نتطلع للاستفادة من النموذج السويدي، لتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة نحو مجتمع لا نقدي، الأمر الذي يدعم التحول الذكي الكامل والسريع لمدينة دبي.

وأكدت سعادتها التزام دبي الذكية الدائم بتعزيز أواصر التعاون المشترك مع جميع أصحاب المصلحة، لتطوير خدمات متقدمة ودعم التحول في مدينة دبي الذكية. ومن هذا المنطلق قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي، لتشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين. وتأتي ورشة عمل اليوم كنقطة انطلاق للطرفين في جهودهم الحثيثة للتحول الذكي الكامل.

وتضمنت ورشة العمل كلمة رئيسية بعنوان " قصة اسكندنافيا مع المجتمع اللانقدي" قدمها ستيغ جوهانسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في سفيا إكونومي، وعضو مجلس إدارة جمعية الفينتك السويدية، والتي استعرض من خلالها رحلة السويد في التحول إلى أول مجتمع لا نقدي على مستوى العالم.

واستعرضت الورشة ثلاث عروض تقديمية لعدد من الشركات السويدية المختصة والبارزة في مجالات الدفع اللانقدي، الأول بمجال الفينتك لشركة تيشا باي، والتي تقدم حلولاً مبتكرة لخدمات الدفع غير النقدية، والثاني قدمه إيان نورفيل، رئيس شركة نوربلوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي توفر حلول KYC المبنية على تقنية البلوك تشين، أما العرض الثالث فكان لشركة فيريسيك، الرائدة بمجال تقديم حلول الهوية الرقمية.

واختتمت الورشة بنقاش تفاعلي مشترك، استكشف الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك وغير نقدي، وبنية الحوكمة التي تدعم هذا البناء، إلى جانب البنى التحتية اللازمة للتحول غير النقدي، والتحديات والفرص المستقبلية داخل المجتمعات غير النقدية.

وتعد "الشبكة العالمية للمدن الذكية" أكبر شبكة دولية تضم تحت مظلتها نخبة من الشركاء المعنيين بالتكنولوجيا المتقدمة، وسبل الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لنشر السعادة في المجتمعات، من خلال تقديم خدمات متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتركز على جودة حياة الإنسان. وتضم الشبكة حالياً أكثر من 300 عضو وممثلي حكومات، إضافة إلى أعضاء من القطاع الخاص ومراكز الأبحاث والمعاهد الأكاديمية ووسائل الإعلام.