جوجل تطلق التحديث الأمني لشهر مارس، ويأتي بعدة إصلاحات للكاميرا في هواتف Google Pixel 3

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أنه يوم الثلاثاء الأول من شهر مارس، فقد بدأت شركة جوجل يوم أمس بإصدار التحديث الأمني لشهر مارس لهواتف Google Pixel التابعة لها. ولكن في هذه الحالة، هذا التحديث لا يجلب معه الإصلاحات الأمنية فقط، فهو يجلب معه بعض التحسينات أيضًا.

نعم، هذا التحديث يقوم بسد مجموعة من الثغرات الأمنية في نظام الأندرويد، ولكن يمكنك أن تتوقع رؤية تحسنًا على مستوى إقلاع وإستجابة تطبيق الكاميرا على الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، وأداء أفضل على مستوى الذاكرة وموثوقية البلوتوث، فضلا عن تشغيل مختلف أنواع الفيديوهات في بعض تطبيقات الفيديو على نحو أفضل. وأخيرًا، يجب أن يكون التعافي في حالة فشل التحديث عبر الهواء أكثر سلاسة الآن أيضًا.

هذه كلها أشياء جميلة بالتأكيد، على أمل أن التباطؤ العام الذي عانى منه بعض المستخدمين سوف يختفي بعد تحسن أداء الذاكرة. وينطبق نفس الشيء على تجربة الكاميرا – في حين لا تزال هواتف Google Pixel تلتقط بعضًا من أفضل الصور، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يشتكون من بطء تشغيل التطبيق وعدم ظهور عدسة الكاميرا أيضًا.

كالمعتاد، توقع أن يتم إطلاق هذا التحديث عبر الهواء خلال الأيام القليلة المقبلة على جميع الأجهزة التي ما زالت شركة جوجل تدعمها.