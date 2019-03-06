جوجل تدحض التقرير الذي يقول بأنها لا تزال تعمل على محرك بحث خاضع للرقابة

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، تردد أن شركة جوجل تعمل على تطوير نسخة خاصة من محرك البحث الخاص بها من أجل المستخدمين في الصين. ويقال بأن هذه النسخة الصينية من محرك البحث التابع لشركة جوجل سيخضع للرقابة ليتماشى مع قوانين الحكومة الصينية. وبالنظر إلى عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الصين، فليس من المستغرب أن نرى شركة جوجل تحاول العودة إلى الصين.

ومع ذلك، فندت شركة جوجل هذه الإدعاءات في وقت لاحق، وذكرت أنه ليس لديها خطط لإطلاق محرك بحث في الصين، ولكن يبدو أن هذا التفنيد ليس كافيًا لإقناع الجميع. ووفقا لتقرير من موقع The Intercept، فيبدو أن شركة جوجل تعمل على محرك البحث مرة أخرى. ويقول هذا التقرير أنه تم التوصل إلى ذلك بعدما أجرى الموظفون في الشركة تحقيقًا يكشف بعض الأدلة التي تلمح إلى أن شركة جوجل لا تزال تواصل عملية التطوير، على الرغم من إدعاءات الشركة السابقة.

ومع ذلك، فقد إقترح البعض أن الأدلة التي تشير إلى أن العمل لا يزال متواصلاً قد تكون ببساطة إشارة إلى الموظفين الذين يختمون ما كانوا يعملون عليه في السابق، ولا يشير بالضرورة إلى إمكانية إستمرار العمل على المشروع. قال مصدر مجهول لموقع The Intercept : ” ما زلت أعتقد أن المشروع قد مات، ولكننا ننتظر إعلانًا من جوجل بأن الرقابة غير مقبولة وأنها لن تتعاون مع الحكومات في إضطهاد شعوبها “.

ومع ذلك، فقد أصدرت شركة جوجل منذ ذلك الحين بيانًا جديدًا تدحض فيه تقرير The Intercept، وجاء هذا البيان على النحو التالي : ” هذه التكهنات غير دقيقة. كما قلنا لعدة أشهر، ليست لدينا خطط لإطلاق محرك بحث في الصين ولا يوجد أي عمل يجري القيام به متعلق بهذا المشروع. إنتقل أعضاء الفريق إلى مشاريع جديدة “.