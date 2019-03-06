شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء أمريكيون يقتربون من صنع دماغ اصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع علماء فى جامعة "كاليفورنيا" الأمريكية شوطا كبيرا نحو إنتاج دماغ اصطناعى، حيث نجحوا فى صنع شبكة ذاتية التجميع تشبه أجزاء من الدماغ من ناحية التركيب والنشاط الكهربائى.

فقد تمكنت الشبكة المصنوعة من النحاس، بعد معالجتها بنترات الفضة، من إنتاج أسلاكا نانوية فى اتجاهات عشوائية تشبه الخلايا العصبية المتشابكة فى الدماغ.. وعلى المستوى الذرى فإن الوصلات بين هذه الأسلاك النانوية تشبه التشابكات العصبية المتشابكة التى تلتقى عندها الخلايا العصبية وتنتقل عبرها الإشارات العصبية.

وقال "جيمس جيزفسكى" المهندس الكيميائى فى جامعة "كاليفورنيا" فى لوس أنجلوس "نهدف إلى إنتاج دماغ اصطناعى يفكر ولديه مستوى ذكاء عال.. وهذه الأنظمة غير موجودة حاليا وسيمثل ابتكارها إنجازا كبيرا".

وأوضح الباحثون أن الطريقة التى تنظم بها الأسلاك النانوية ذاتها تشبه شكل الدماغ الذى يظهر فى التصوير المغناطيسى أثناء تخزين الذكريات.

وعندما تتعرض شبكة الأسلاك لإشارة كهربائية، فإنها تنظم ذاتها بطريقة تشبه سلوك الدماغ، وأضاف "جيزفسكى": "تبدأ الأسلاك النانوية فى الاتصال ببعضها عندما تجتمع معا، وبذلك تتفاعل جميع أجزاء الشبكة مع بعضها".