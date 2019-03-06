كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو جديد يستعرض لنا كيف سيكون تصميم الهاتف OnePlus 7 من جميع الزوايا

حتى الآن، كانت لدينا بعض التفاصيل الضئيلة حول الهاتف OnePlus 7 القادم من شركة OnePlus، وبالتالي فهذه هي المرة الأولى التي نحصل فيها على فرصة إلقاء نظرة جيدة على التصميم العام للجهاز. أولاً، ظهر هذا الهاتف في فيديو تم نشره على اليوتيوب يستعرض لنا نموذج ثلاثي الأبعاد يجسد التصميم الكامل للهاتف OnePlus 7.

تم إعداد هذا الفيديو من قبل Pricebaba بالتعاون مع المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks، وهو يستعرض لنا تصميم الهاتف OnePlus 7 من جميع الزوايا. وكما تلاحظون في الفيديو، فالهاتف OnePlus 7 سيصل على الأرجح مع كاميرا أمامية منبثقة، ومع شاشة خالية من القطع أو الثقب، كما أنه سيصل مع ثلاث كاميرات في الخلف. ونظرًا إلى أننا لم نرى مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية للهاتف، فهذا يلمح إلى أنه سيتم تضمين مستشعر البصمة في الشاشة على غرار الهاتف OnePlus 6T الحالي.

بشكل عام، لغة التصميم المستخدمة في الهاتف OnePlus 7 الجديد لن تختلف كثيرًا عن لغة التصميم التي تم استخدامها في هواتف OnePlus الأخيرة. أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهرت صورة واقعية أخرى على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لهاتف ذكي يقال بأنه OnePlus 7 علمًا أن تصميم الهاتف المجسد في هذه الصورة يتطابق مع تصميم الهاتف المجسد في الفيديو الموجود أعلاه، ولكن بما أنه لم يتم تأكيد صحة أي من هذين التسريبين، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا هو بالفعل OnePlus 7.

هناك العديد من الهواتف الذكية المزودة بالكاميرات الأمامية المنبثقة مثل Vivo V15 Pro، وبالتالي فليس من الصعب تصوير أحد هذه الهواتف على أنه OnePlus 7.