تكنولوجيا: August تكشف عن جرس ذكي يعمل لاسلكياً بسعر 230 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة August عن أحدث إصدار لها من الأجراس الذكية اللاسلكية الذي يأتي بتصميم كلاسيكي ويتوفر في 28 من مارس بسعر 230 دولار.

أحدث الأجراس الذكية التي تأتي بتصميم لاسلكي تقدمه اليوم من August في الإصدار الجديد المميز بتصميم يحاكي الجرس التقليدي، حيث يتميز August View بتصميم مستطيل مع كاميرة مدمجة في الجزء العلوي، إلى جانب زر كبير الحجم في الجزء السفلي من تصميم الجرس.

ويدعم التصميم اللاسلكي لجرس August View المستخدمين بتجربة سلسلة في إستخدام الجرس تختلف عن التجربة المعقدة للأسلاك، حيث يمكن للمستخدم تثبيت الجرس بسلاسة، إلا أن هذه الميزة تأتي أيضاً مع بعض السلبيات حيث يعمل الجرس الذكي عبر بطارية التي تقدم شحن لفترة تصل من 3 إلى 6 أشهر قبل أن تحتاج إلى الشحن من جديد، حيث تختلف مدة الشحن وفقاً لإستخدام الجرس.

وتشير August إلى أن الجرس الذكي سيدعم المستخدم بالكثير من التنبيهات قبل إنتهاء شحن البطارية بشكل كامل، أيضاً من المقرر أن توفر August عدة تصاميم للجرس الذكي الجديد تختلف عن الإصدارات القديمة التي توفرت بلوني الأسود والفضي فقط، حيث يأتي الجرس الذكي الجديد باللون الأسود مع إمكانية إستبدال اللوحات المعدنية الخارجية بلوحات من البرونز، والنيكل، إلى جانب ألوان متنوعة من الأصفر، الأبيض والأحمر إلى جانب الأزرق.

جرس August View الذكي يتوفر أيضاً في 28 من مارس بسعر 230 دولار، أي يرتفع سعر الجرس الذكي الجديد بقيمة 30 دولار عن الجرس الذكي التقليدي المقدم من August.

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