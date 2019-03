لعب Apex Legends تنجح في إستقطاب 50 مليون لاعب في غضون شهر واحد

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت لعبة Apex Legends المطورة من قبل شركة Respawn Entertainment نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها المفاجئ. وتستمر لعبة Apex Legends في حصد المزيد من النجاحات لدرجة أن EA و Respawn Entertainment قد أعلنتا الآن أنه بعد شهر واحد فقط من إطلاق اللعبة، أصبح لديها الآن أكثر من 50 مليون لاعب حول العالم.

Apex Legends hit 50 Million players worldwide! We are humbled by all your support and can’t wait to show you what’s next. pic.twitter.com/QTDH57lfvB