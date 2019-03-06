لعب Apex Legends تنجح في إستقطاب 50 مليون لاعب في غضون شهر واحد

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت لعبة Apex Legends المطورة من قبل شركة Respawn Entertainment نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها المفاجئ. وتستمر لعبة Apex Legends في حصد المزيد من النجاحات لدرجة أن EA و Respawn Entertainment قد أعلنتا الآن أنه بعد شهر واحد فقط من إطلاق اللعبة، أصبح لديها الآن أكثر من 50 مليون لاعب حول العالم.

أكدت

Apex Legends hit 50 Million players worldwide! We are humbled by all your support and can’t wait to show you what’s next. pic.twitter.com/QTDH57lfvB — Apex Legends (@PlayApex) March 4, 2019

نشرها الحساب الرسمي للعبة Apex Legends على شبكة تويتر أن هذه اللعبة تحظى الآن بأكثر من 50 مليون لاعب حول العالم. وقال ” نحن ممتنون لدعمكم ولا يمكننا الإنتظار حتى نوضح لكم الخطوة التالية “.

لم تكشف لنا شركة Respawn Entertainment عن عدد اللاعبين المتزامنين للعبة، لذا من غير الواضح كيف هو أداء اللعبة في هذا الجانب، ولكن كانت هذه اللعبة تفتخر بأكثر من مليوني شخص يلعبون في نفس الوقت خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول.

يعد هذا إنجازًا مهمًا لهذه اللعبة نظرًا لحقيقة أنه لا يزال يتعين على شركة Respawn Entertainment إدخال المزيد من المحتويات الجديدة بخلاف بعض العناصر التجميلية والأسلحة الجديدة. عمومًا، لا يزال أمام لعبة Apex Legends طريقًا طويلاً قبل أن تتمكن من الوصول إلى الأرقام التي تفتخر بها لعبة Fortnite، مثل وصولها إلى 200 مليون لاعب على الصعي العالمي، ولكن من المهم الإشارة هنا إلى أن لعبة Fortnite ظلت متوفرة لفترة أطول، ويشمل الرقم أيضًا اللاعبين على الأجهزة المحمولة. وعلى ذكر ذلك، فلعبة Apex Legends متوفرة فقط على أجهزة الألعاب المنزلية وحواسيب الويندوز حاليًا.